【非法聚賭】警破旺角樓上非法賭檔拘11人　涉經營賭場、襲擊他人等6宗罪

▲ 警破旺角樓上非法賭檔拘11人，涉經營賭場、襲擊他人等罪。（警方提供）

警方昨日（25日）拘捕11名男女涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「襲擊致造成身體傷害」等罪，現正被扣留調查。

旺角警區刑事部、反三合會行動組、牌照小隊、交通隊、警犬隊及西九龍總區機動部隊人員昨日在區內展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查區內共21個單位及場所，包括夜總會、酒吧、麻雀館、桌球室及遊戲機中心等，並拘捕了7名本地男子、3名本地女子及1名非華裔女子，他們分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「外出時沒有攜帶身份證明文件」、「逾期居留」、「襲擊致造成身體傷害」及「自稱三合會成員」。

▲ 警昨日突擊搜查區內共21個單位及場所，包括夜總會、酒吧。（警方提供）





行動期間，人員突擊搜查登打士街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。該單位內一名64歲姓陳男負責人涉嫌「經營賭博場所」被捕，另有4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎26至56歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中一名女子亦涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」。行動中，人員檢獲一部釣魚機、一部飛機機及一部打雀機等。



所有被捕人現正被扣留調查。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜