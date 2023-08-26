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【珍惜生命】長洲情侶燒炭女亡男醒涉藏毒　賓館職員誤導警員被捕

社會 10:08 2023/08/26

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

長洲東堤小築發生命案。

長洲發生燒炭命案，一死一傷。

昨（25日）中午12時許，警方接獲東堤小築一名60歲姓張賓館女職員報稱，懷疑一對男女在房間內暈倒，警員趕抵後發現房內有小量懷疑氯胺酮，露台有一盤燒過的炭，女子昏迷被送往長洲醫院治理，最終證實不治，男子清醒送院。

警方在現場沒有檢獲遺書，經初步調查，女死者40歲姓許，租住上址，死因有待驗屍後確定，與她同行的男子46歲姓黃，兩人為情侶關係。

警方又發現姓張女職員曾移動涉案盤炭，並向警員聲稱房內沒有炭，涉嫌「誤導警務人員」被捕，黃男則涉嫌「藏毒」被捕，案件暫列自殺、企圖自殺、藏毒及誤導警務人員，交由水警總區重案組人員跟進。據悉，有人因金錢和感情問題受到情緒困擾，繼而犯案。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：陳麗娜

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