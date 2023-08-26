【言行修養】姊弟索15包胡椒粉斥飲品未裝滿 父大鬧連鎖快餐店下場曝光

台灣一對姊弟早前到當地麥當勞消費，取餐時索取15包胡椒粉，又不滿環保杯內飲料未裝滿，要求店員裝滿，店員配合後，兩姊弟回家認為受辱，向爸爸訴苦。豈料父親竟替大鬧麥當勞幫子女出氣，還對女店員潑飲品，最終該名爸爸被帶回警署，下場近日曝光。

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綜合當地媒體報道，該宗案件事發於去年9月10日，該對林姓姊弟到三峽一間麥當勞消費，取餐時19歲的弟弟向櫃台索取15包胡椒粉，但店家為免浪費，表明購買一次只能給5包，弟弟隨即表示，「那分3次結帳」，店員無奈之下妥協，但強調下不為例。身旁的姐姐又稱，自己攜帶的環保杯內飲料未裝滿，要求店員補滿，店員也再次妥協。

但該兩姊弟回家後覺受辱，向父親訴苦，林父為幫子女出氣，返回店家後將餐點摔地，並要求店家重新製作，店家隨即報警，並告知退貨需檢附商品明細。之後又將飲品潑灑在女店員身上，他當場被到場的警方制服。

全案經女店員提告，法院認為，林父僅因不滿女店員處理態度，就用飲品潑人，貶抑女店員的人格尊嚴，後續依強暴公然侮辱罪判罰5000元新台幣，如易服勞役。全案可上訴。

責任編輯：王明芳

