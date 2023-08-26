【天氣預報】颱風蘇拉最快下周中抵廣東沿岸　本港下周6天酷熱最高34度

▲ 颱風蘇拉最快下周中抵廣東沿岸，本港下周6天酷熱最高34度。（陳靜儀攝）

颱風蘇拉現集結馬尼拉東北偏北約500公里，正逐漸增強，天文台預料蘇拉最快下周中移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶。受季候風及蘇拉的外圍下沉氣流共同影響，本港未來有六天日間酷熱，最高氣溫達34度。

天文台指，未來兩三日廣東沿岸風勢微弱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。同時，熱帶氣旋蘇拉會於呂宋以東海域徘徊並逐漸增強。而一股微弱的東北季候風會在下星期二抵達華南，該區驟雨增多。

▲ 未來６天天氣預測。（天文台網頁截圖）

預料蘇拉會在下周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，但路徑存在變數。受其外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，華南天氣酷熱及乾燥，日夜溫差較大。

在今日（26日）上午10時，颱風蘇拉集結在馬尼拉之東北偏北約500公里，預料向南緩慢移動，於呂宋以東海域徘徊並逐漸增強。

本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。展望未來一兩日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間酷熱。

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責任編輯：陳麗娜