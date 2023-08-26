余文樂消失近6年後罕有出席公開活動　患恐慌症定居台灣享天倫樂

現年41歲的余文樂在2017年與王棠云結婚後定居台灣，現時育有5歲兒子Cody、3歲女兒Celest，生活享福。不過他近6年拒出席公開活動，直到昨日（8月26日）在余文樂於台灣出席時尚活動，他表示從疫情起幾乎沒現身公開活動，愈來愈不習慣公眾場合。

他表示旱在2017年結婚前已有恐慌症：「剛好前段時間比較嚴重，我會突然很害怕，無法控制自己的病情，發作的時候會很想要離開，但現在好多了，已經算是滿穩定的狀態。」

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▲ 已久未有出席公開活動的余文樂，昨日現身品牌活動。

澄清未退出娛樂圈

余文樂在活動表受訪問稱，首次病發在飛機上：「去法國拍廣告，一起飛我就瘋了，突然呼吸不了，我就說要下飛機」所以他現在較少出席活動，也因有次在活動中病發：「我會很害怕、手震、呼吸不了，吃藥也來不及，因藥物要15至20分鐘才開始有用」

現在他除在潮流界工作外，最近也寫劇本：「比較喜歡幕後，可以少見人，一直都在開發我想拍的劇本，這個階段不會像以前拍這麼多，現在更想拍一些我喜歡的題材，找一些想合作的演員、導演」，不過余文樂同時特別澄清：「我從來沒說要退出（演藝圈）」。

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定居台灣享天倫樂

最近他參演台灣劇集《便利商店1999》，對於為何現時定居台灣，余文樂表示一對子女年紀還小，而太太對台灣較熟悉，帶小朋友外出時較方便，而且他也希望多陪家人。

另外，早前有網民嘲笑他「鬍子白」呈老態，他大方回應：「我鬍子是白的，但很喜歡，我頭髮也很白，因為那是媽媽的遺傳，她20幾歲就頭髮全白。」

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