【核廢水】居日男子實測壽司店輻射值　用儀器掃吞拿魚結果出乎意料

日本政府周四（24日）正式開始排放福島核電廠的核廢水，引發各界激烈回應；香港政府目前禁止10個都縣的海產進口，內地更已全面禁止所有日本水產進口。有長居日本的內地男子就拍片實測壽司店的輻射值，以輻射計比較室外及室內環境差別，更在店內用儀器掃吞拿魚壽司，實測結果亦引起網民熱議。

最新影片：

網民「溜達雞社長」自2017年起到日本生活，並在當地開設自己的公司。在小紅書擁有8.7萬粉絲的他周四上傳一段影片，片中他以輻射計比較不同環境的輻射值，並與一名日本女性友人一同到一間連鎖壽司店分店進行實測。事實上，他早前亦曾就排放核廢水議題拍片訪問該名女友人，對方就認為做法「不是很安全」、「現在不是一個能讓大家安心的居住環境」，並表示雖然會繼續吃日本海鮮，但會減少次數；另外，她亦表示有居於福島的朋友告知當地海鮮數量確實明顯減少。

在最新發布的影片中，溜達雞社長首先拿著輻射計在院子裡進行實測，按下儀器後顯示了上下2組數字，上面為0.16μSV/h（μSV/h即每小時含多少微希輻射值），下面的數值則顯示為0。之後他與友人前往一間連鎖壽司店，並在店外停車場進行第二次實測；結果上面的數字顯示為0.14μSV/h，下面數字則為0.01μSV。

他與女友人進店後探測店內環境的輻射值，發現數值略高於室外，為0.19μSV/h，坦言「沒有想像的變化那麼大」。之後他又用輻射計掃描壽司輸送帶，以及帶上的吞拿魚壽司，發現數值與剛才一樣後就拿下來讓女友人試食，女友人亦笑稱「這個看起來沒被污染」。用膳完畢之後，他們再次掃描環境輻射值，下面的數字升至0.04μSV，隔一段時間後再升高至0.06μSV，因此他認為「確實有影響」。之後他在影片結尾總結，由進入壽司店到離開，儀器檢測到的輻射值為0.17μSV/h、0.13μSV，並表示如果儀器準確，那麼「日本已經存在少量的輻射」，「或者他們一早已經在排放，只是現在才公布而已」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

影片發布後引來大批網民留言，不少內地網民表示「不會去日本，更不會買任何日本食品及其他商品」、「靜待全世界所有生物基因突變吧」，又有人指「難怪日本老人都跑中國來養老了，他們早就知道有輻射，怕老命沒了，就跑路了！」

不過亦有自稱對環境學有研究的網民留言，表示即使周圍沒有放射源的情況下也會存在輻射，「這種叫做宇宙射線，也可以稱作環境本底值」，並指出溜達雞社長手上的儀器所顯示的2個數字，上面為即時值，下面那個則是累計值，「你只要開機一直積累，累計值肯定會變大」。該名網民表示，溜達雞社長所測量下來的即時值皆屬於本底範圍，著其他網民「不用太焦慮」。

而根據衛生署資料，輻射劑量以「希」為單位，市民在日常生活均有可能接觸到輻射，像照胸肺X光及乘坐長途機分別會接觸0.05毫希及0.08毫希輻射，但一個人平均接觸到的輻射量大約只有每年3.0毫希（1毫希= 1/1000希）左右。市民若長期暴露在輻射物質下，才會增加致癌風險。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣