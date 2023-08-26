【東張西望】前妻揭巴士露械自慰男禽獸惡行　女方盼取兒子撫養權卻被爆驚人往事

《東張西望》在前晚（8月24日）及昨晚（8月25日）連續報道今年5月一名23歲無業男子L先生在巴士向女乘露械兼自慰，然後用救生手錘擊破車窗逃走，之後他被判囚4個月。

L先生的17歲前妻A小姐向《東張西望》爆料控訴前夫L先生曾多次性騷擾她的女性朋友。L先生在今年5月約A小姐的女友人S小姐到夜店，S小姐飲完男方給的一杯酒後感不舒服，對方向她上下手，她之後更失去知覺。當S小姐醒來時發現褲子被除去一半，於是慌忙離開。

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▲ A小姐（中）與S小姐（左）接受《東張西望》訪問。

盼取回兒子撫養

S小姐因為男方之後巴士自慰被捕，因此最終她沒有報警。而L先生前妻A小姐對友人感到內疚，同時指前夫已入獄，只盼以後各行各路，可是她在一年前與L先生誕下一子，希望取回兒子撫養。

可是A小姐她曾上前夫家要求見兒子，但對方的家人不肯開門，報警求助亦無用。由於A小姐未夠18歲，法援亦拒受理。

原來A小姐的兒子在半歲起交由L先生的姨丈照顧，二人當時有一同去姨丈家探望囝囝，但她提出離婚時，因前夫不願意，曾透過家人向A小姐表示，如果離婚就會見不到兒子。

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被揭曾誕一女

不過A小姐與《東張西望》主持陳瑞菱到前夫姨丈林先生家，對方指要有社工在場。

而且更爆出一件A小姐令人意外往事，林先生指：「因為佢曾將個女抱走咗，個社工要搵人，佢先安排到，因為佢個女畀咗寄養家庭，社工俾佢帶咗（女兒）出去一日，因為佢情緒上有問題，我以BB嘅利益行先，BB如果有咩意外呢，更加要賣報紙。」

原來在2019年，當時只有14歲的A小姐認識一名男子後到酒吧消遣，因飲醉酒與對方發生關係之後懷孕誕下女嬰，女兒交由政府照顧。

A小姐表示打算18歲成年後接回女兒，同時自言有能力照顧小孩，自稱做網購生意每月有6萬元收入，相信可以負擔得到一對仔女的生活開支。

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