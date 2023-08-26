【破毒強人x香港小姐】張寶兒指與袁偉豪經濟獨立　不認為結婚便犧牲事業

張寶兒（Bowie）在2016年參選香港小姐入行，翌年便與袁偉豪（Ben）相戀，並在拍拖3後宣布婚訊，早前更報喜將初為人母。

挺著6個月身孕的Bowie，為近日熱播的產前作《破毒強人》接受商業一台《星光背後》主持人梁泰來訪問，她在節目分享與袁偉豪因拍攝旅遊節目火速定情的故事，以及分享自己對幸福婚姻及演藝事業取捨的掙扎。

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欣賞袁偉豪照顧團隊



Bowie於2017年以嘉賓身份赴非洲參與《打工捱世界2》邂逅袁偉豪，原來入行前她根本不知對方是港男冠軍：「一來我面盲認不到人，二來入行前不太留意娛樂新聞，他俾我第一印象就係好陽光，因為就連打防疫針也戴墨鏡，好charm！」

她續指到非洲拍節目，發現對方很照顧團隊：「像一個team player，價值觀同我好似，最重要係車程太多，我們傾好多偈！」

完成拍攝後，二人即時傳出拍拖，Bowie親揭當時否認的原因：「是不知怎回應，又唔知道承認拍拖會對Ben有咩後果，擔心影響他當時已有很不錯的事業發展。」

▲ （經濟日報圖片）

替丈夫感不值



因家庭背景有一個富爸爸，被問對於拍拖至結婚以來二人交往有沒有壓力，Bowie說：「從來都是外界或社會嘅標籤，變了label他怎樣融入我的家庭。其實我們經濟獨立，Ben是個很傳統很有責任感的男人，拍拖去旅行時，經常主動afford所有支出、要完全take care我，反而有時我要求要AA制。」

Bowie坦言戥丈夫被指食軟飯感不值：「有時啲人認定咗佢係一個點樣嘅人，但真的不是大家想像！Ben是好好人、愛鍚家庭及好有責任感。我阿爸一開始已覺得佢係好男仔，就係因為最初大家問佢我們是否拍拖，他是主動承認，阿爸就覺得他好有擔帶！因為當時的娛樂圈，不是太多人願意公開戀情。」

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捉緊眼前幸福



談到入行短短2、3年就答應Ben的求婚，原來當時Bowie曾經擔心過對事業有影響：「很多人跟我說這麼早結婚代表唔想做，又有人話生了BB的女藝員就無晒女神的幻想，我都有思考過。」

她續指：「很多人覺得結婚就是犧牲事業，但我的世界不是這樣想，女性為何一定要二揀一？這很不公平，何況十年後，沒結婚我的事業一定就會好嗎？當找到一個我認為可以一起行的人，就先應該捉緊眼前的幸福！」

Bowie還自揭一結婚便計劃生育，「首先Ben是家中獨子，除了想之外，我更想跟他建立一個大嘅家庭。(生夠一隊足球隊？）哈！會生多過兩個啦！」

意外發現懷孕



節目中，Bowie更自揭年初疫情間發現懷孕的有趣「四線」過程，原來當時夫妻從外遊回港，感覺不適先用快測檢驗COVID，繼而發現懷孕：「首先我係驗COVID中咗先，繼而同日因為覺得最近身體不太規律，所以順便驗埋孕，點知同一日就驗到，最後我是四條線，還擔心影響到BB呢！」

被問到懷孕後，Ben有否對自己表現出份外關心，Bowie更不隨意地放閃謂：「佢不嬲都對我好好！好關心我好照顧我！」

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