【搶人才】政府多管齊下培育海運業新血　林世雄：鞏固香港國際航運中心地位

▲ 參與計劃的香港實習生在「育鯤」輪學習航海技術。（當局提供）

運輸及物流局局長林世雄表示，政府積極為本港海運業吸納和培訓人才，鞏固香港作為國際航運中心的地位。

林世雄今（26日）在網誌說，由「海運及空運人才培訓基金」贊助的實習計劃相隔3年今年復辦， 22位來自理工大學，科技大學和職業訓練局海事訓練學院的學生，星期三剛完成為期11天的海上實習生活，由遼寧省大連市返港，實習期間，他們與內地學生一同學習航海技術和使用各種航海儀器，體驗在船上作業值班的生活，獲得「實戰」技巧。

林又提及，「基金」設有多項計劃，例如「本地船舶業訓練奬勵計劃」、「本地船舶能力提升計劃」，以及「船舶維修訓練獎勵計劃」等，透過工作津貼或獎勵金吸引年青人加入本地船舶業，並鼓勵他們考取本地船隻操作員的專業資格，緩解行業勞動力短缺和老化的問題。

「基金」於2021年推出「海事培訓支援計劃」，協助香港航海學校推行新校本海事科課程，培訓學生考取本地船舶專業資歷，首屆受訓學生將於2024年應考本地船長三級證明書試。

海事處亦為專上學生舉辦暑期實習計劃，今年共有4名專上學生參加，他們在7至8月被分派到海事處不同組別工作，冀多管齊下協助本地海運業培育新血。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜