【網絡熱話】工人姐姐染疫輕症醫生開5日病假 僱主不滿欲投訴：醫生濫發病假

▲ 有網民近日發文，指朋友的工人姐姐確診新冠肺炎後獲批5天病假，導致朋友非常不滿，打算投訴醫生。

不少港人聘請外傭幫忙打理家務、照顧小朋友等，一旦工人姐姐突然生病或放假，便容易手忙腳亂。近日就有網民在網上發文，指朋友家中的工人姐姐確診新冠肺炎，明明只屬輕症，但醫生卻開了5天病假，導致朋友非常不滿，因為朋友在新常態下「中招」仍需繼續工作，沒有任何病假。網民指朋友打算前往醫院投訴該名醫生，希望可取消病假安排。

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樓主昨日（8月25日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指一位朋友的工人姐姐最近「中招」確診新冠肺炎，屬於輕症，雖有低燒症狀，但肺部沒有任何問題，醫生處方藥物時也只是開了parecetamol（撲熱熄痛），可以即日返家。

然而，醫生在開出俗稱「醫生紙」的醫生證明時，卻在上面開了5天病假給工人姐姐，頓時令僱主感到十分不滿，因為在社會逐漸復常的措施下，僱主自己中招時也仍需「戴住口罩開工」，沒有任何病假。

樓主表示，今時今日確診新冠肺炎「其實同感冒差唔多」，而朋友的工人姐姐只屬輕症，卻獲批5天病假，導致朋友家中大亂、「倒瀉籮蟹」。樓主指，朋友目前打算到醫院投訴該名醫生濫發病假，並希望可以取消工人姐姐的5天病假。

帖文一出引起不少網民討論，但留言就幾乎一面倒反對樓主及其朋友的看法，「姐姐不是人咩？你無病假就要人地無？」；有人就指醫生開5天病假做法合理，「其實你是但搵間診所都係會開5日病假，嗰5日SL係俾佢休息同埋唔想佢出去傳染人」、「其實中咗開5日都正常嘅, 醫生驚傳染人同埋真係需要休息嘅」。

另外，亦有不少人認為樓主的朋友應理解工人姐姐，雙方互相體諒，「如果你對姐姐好既話，我相信佢哋有病假都會繼續工作」、「同理心真係好重要，你朋友體諒佢需要休息，佢都會明白你朋友嘅難處，就算僱主唔提出需要協助，相信姐姐覺得精神狀態好啲，佢都會主動提早『出山』工作」。

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責任編輯：羅嘉欣