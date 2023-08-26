【金像影后】葉童放下心理包袱追求真我　不強求凍齡：我要老得優雅

葉童接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享最近拍攝電影的開心經歷、與張國榮合作的難忘回憶，以及夫妻相處之道。

兩屆香港電影金像獎影后葉童最近在電影《我愛你！》中扮演老婆婆，她笑指角色是老拍檔梁家輝推薦，初次與導演視像會面時，被指外型過於時尚，其後試過多個造型導演也不滿意。

直至在開鏡的現場，導演見到一名老太婆，覺得她的造型和動靜非常合適，大呼「我就是需要這個！」，結果引來全場大笑：「那個便是葉童！」。

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▲ 葉童接受《舊日的足跡》節目主持車淑梅訪問。

彼此不爭戲份

葉童憶述最難忘的一場戲，是拍攝她甩掉褲子的一幕：「我要跌在滿佈雨水的地上，每個take之後，工作人員都會立即替我把褲子拉高，其實我最想他們把我整個人拉起，地面真的太濕了！」

多年後再和梁家輝合作，葉童感覺他放鬆了：「不是指他的臉，是他整個人！我們就像家人般熟悉，會互相提點，好開心的。紅姐惠英紅十分專業，是真正的阿姐。她喜歡照顧大家，還給我們煲湯。」

她續指：「拍攝當時正值疫情，她把湯分開給每人一壺，以免我們調亂……電影中我們4人（加上倪大紅）都是影帝影后，不會爭戲份，是演技大比拼！導演深受香港文化影響，電影主題曲是許冠傑和陳秋霞的《我愛你！》，版權費很貴，不但要付香港唱片版權，還要到美國購買原裝正版皮禮士利的版權，他真的很有心。」

▲ 《我愛你！》

懷念張國榮

葉童回想與張國榮的電影緣：「40年前，我拍第一套電影《烈火青春》，和哥哥（張國榮）有床上戲，想起來也覺得開心。後來我們到法國拍《偶然》。最難忘那天他敲我房門，說買了兩件飾物都適合我的，要我先選一件，其餘一件再送給別人。很細心，我一直留着那飾物，真的很珍貴。」

她指，張國榮逝世20年，卻一直不想記着此事：「因為我不覺得他應該這樣離開。我想，他如果不是鑽牛角尖太深，可能今天我們還會好開心的在一起。人最重要的是思想，思想是可以控制和調整的，將負面能量減到最低，基本上甚麼都能做到，我們是無敵的。」

▲ 《烈火青春》

夫妻相處要空間

葉童一直強調要感激40年前發掘她的譚家明導演，那她也要多謝介紹她入行的丈夫嗎？「我覺得他應該多謝我，我把他照顧得這麽好。（我們）結婚35年常分隔兩地，最重要是別給對方太大壓力，硬把自己的一套加諸對方身上。」

她回憶稱：「拍拖時大家都會互相遷就，相處久了為何與之前不同？他不是變了，只是做回自己。如果你要一個人改變自己去遷就你，不如你自己死心。要給對方空間，兩個人走在一起就是開心見面、開心分享。相處要互相尊重，我們會不會說『我愛你』？我不會。講多了便會流於表面，感覺不夠強烈，間中說才有那種心跳加速的感覺。」

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只追求真我

而葉童拍畢《我愛你！》後決定放下包袱，追求真我：「我嘗試顛覆大家對女人和靚的看法，反應比我想像中好。我不擔心別人的看法，最多就是說我老，但我要老得優雅、有修養，因為我的智慧和見識都增長了。」

她充滿智慧地稱：「如果你覺得我做回自己不好，我覺得有問題的不是我。就如楊紫瓊般，她是女性的模範，她很努力，就是別再局限自己……我不會追求第3度成為影后，因為並非在我掌握之中。我追求有目標地多看書、多運動、有好的身體，有追求才會有進步！」

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