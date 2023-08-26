【香港小姐2023】何沛珈回憶當年參選心情 　為師妹打氣：這一個show是屬於你們的

年度選美盛事《2023香港小姐競選》決賽將於明晚（8月27日）舉行，一眾佳麗準備明晚一決高下。而近期人氣不斷上升的師姐何沛珈（Roxanne）在今日（8月26日）於個人IG發文，為一眾師妹打氣。

參加《2020年度香港小姐競選》並打入五強，以及在《香港小姐再競選》奪冠軍兼更上鏡小姐的何沛珈，上載當年參加首輪港姐面試、《香港小姐再競選》奪冠等數張照片，並寫道：

2020年的懵懵懂懂的我帶着戰戰兢兢的的心情來到傳說中的將軍澳電視城，那時候的我不懂得打扮、不懂得說話、也不懂得擺pose影相，只是帶着別人熱切的期望參加比賽。自己也在一輪一輪的比拼當中開始迷失了自己，傻傻的以為選美只是一個爭妍鬥麗的地方，只是想去將自己所識的所會的表現出來，也搞得自己神經緊張。

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為師妹打氣

然後，她續謙寫道：

當天我並沒有獲得任何獎項，沒有太多獲勝的貼士可以分享，但我衷心希望各位佳麗可以享受這個屬於你們的晚上，因為這種機會是十分難得的，由台前幕後所有人合力協助你們表達自己，這一個show是屬於你們的。 Just enjoy the show ! 用心記下當晚嘅每一刻，你會一世難忘💗每個女孩子都是獨一無二的，放鬆去把你的獨一無二呈現給觀眾。 感謝再競選讓我成長，這一次比賽我真的有好好記住每一刻😚

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工作機會不斷

現年27歲的何沛珈入行後主持《東張西望》成東張女神之一，後在《愛·回家之開心速遞》演Luna一角，憑跳椅子舞受囑目。

在去年，她於台慶成為《香港小姐再競選》雙料冠軍後， 人氣進一步急升，不斷有拍劇及主持綜藝節目機會，甚至可以與汪明荃一起當《明愛暖萬心》司儀，被視為TVB力捧小花之一。

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