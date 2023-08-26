【令人心痛】家產爭執被兒子送精神病院 千萬富翁被困逾70日輕生亡

湖南張家界一名62歲羅姓千萬富翁，早前與兒子發生爭執，怒將家中物品砸爛，其後被兒子送入精神病院，期間他申訴自己沒有生病，但無人理會。他先後被轉送到不同的精神病院長達70多天。據内地媒體報道，該名富翁日前在長沙一所精神病院的廁所內自縊身亡。

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據內地傳媒《紅星新聞》報道，62歲的羅男居住在張家界，從汽車修理工白手起家，累積數千萬資產，兒子和女兒都曾在2020年向他借錢，共借128萬元。

去年10月，羅男確診「腦膠質瘤」，經接受手術後且康復，但出院後身體大不如前，但因家產分配問題，多次與子女發生爭執。

今年5月，羅男召集兒子、女兒一家開家庭會議，期間談及還錢、家產傳承及自己養老問題，最後不歡而散，更間接導致羅男遭強制住院。羅子「在會議翌日」，以爸爸因「我換掉自己名下房產」的門鎖，不得其門而入暴怒，砸毀家中家具為由報警，羅男被捕後遭送往精神病院。

羅男之後被轉送當地醫院遭禁閉治療，他上月將手寫申訴書交給來探望的妹妹，信中強調自己沒有精神病，控訴醫院「強行用藥」。羅男妹妹稱，除了他的子女，整個家民都覺得哥哥精神是正常的，「一般的人，沒病都關出精神病了。」

羅男8月中終出院，但又被其子送到另一家醫院。羅子反擊姑姑們，「如果他沒病，怎麼會被關這麼多天」，並直指姑姑們曾阻礙自己幫爸爸申請做精神司法鑑定。

多家内地媒體報道，長沙市岳麓區含浦派出所確認羅文忠在精神病院廁所自縊身亡，警方已排除他殺，如果要屍檢需要直系親屬提出，但家屬對死因無異議。

責任編輯：王明芳