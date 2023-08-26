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【香港小姐2023】莊子璇當旺抽中試戴后冠　姜依宁獲選友誼小姐

娛樂 15:55 2023/08/26

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

《2023香港小姐競選決賽》將於明晚（8月27日）舉行，16位佳麗今日（8月26日）在電視城以泳裝見傳媒。

當中，9號潘明璇（Michelle）似乎沒有之前受負面新聞影響狀態，身段保持得十分好，曲線玲瓏盡展好身材。

【香港小姐2023】黃泳嘉笛功俘虜網民暫成民選票后　大熱佳麗郭珮文五強不入

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莊子璇試戴后冠

同時，今日抽籤進行試戴后冠，結果由首輪面試當日已被指為熱門的15號莊子璇（Hilary）被抽中，由上屆香港小姐冠軍林鈺洧為她戴上后冠，如果明晚真的由她奪后，今日成為預演。

另外，今日亦由一眾佳麗進行投票票選出友誼小姐，結果由8號姜依宁（Jenny）奪得。

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姜依宁主動助人

現年23歲的姜依宁擁有175cm身高，報稱是碩士研究生，亦是16位佳麗當中，屬最高學歷佳麗之一。

雖然姜依宁未及一些大熱佳麗成為傳媒焦點，但她非常照顧其他隊友，在越南拍攝外景時，以「感激」為主題的營火晚會中，因為其大愛，成功吸獲大量友誼。

當時，Jenny獲得4名佳麗表達感激之情，當中以陳霈錤（Hera）最為激動，淚眼感激Jenny：「真係好多謝你，我知道我跳舞真係好差，但你係第一個主動教我嘅人，我哋都要對自己有自信。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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