【性感女神】高海寧曾想擺脫性感形象　遊泰「封胸」仍難遮驕人身段【多圖】

參選《2008年度香港小姐競選》並打入最後五強而入行的高海寧（高Ling），一向出名身才驕人，成為宅男女神，並因身材出眾初，甫出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號。

可是優點也成缺點，她曾透露早年因不甘於大眾只著眼於其身材，曾「封胸」努力擺脫性感形象。高Ling曾接受楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》訪問指，好身材耽誤其演藝事業。

【長腿港姐】與高海寧玩普拉提大騷逆天長腿 陳楨怡散發健康性感【多圖】

▲ 高Ling曾在網上節目《絲打圍爐》講上圍豐滿的煩惱。

太好身材被屈「食死貓」

她更稱，30歲前很想扭轉別人對自己的睇法：「心想我都並非這樣，你寫到我咁得，我就要行動證明給你看，當時有些雜誌寫我爛蒲、經常出去玩，又溝仔...，有好多呢啲新聞，我又不出街，又不去蒲，後來我知原因，那記者跟我說：『唔好意思寫咗你，因為寫你啲書賣得好呀，銷量第一』，有冇考慮過我感受？一個女人聲譽掌控在於你們支筆上。」

高Ling續說，該記者知道報道中的主角是誰，卻因「真嘅唔敢寫」而屈她「食死貓」，對於當年的負面報道，高Ling直言不開心，「曾有一段時間又封胸又剩，不想大家focus在我身材上面。」

直到踏入30歲，高Ling終於明白要為自己而活，「不打緊，我接受你不喜歡我，我不缺這份喜愛，專注做好自己。」

開竅不再為他人而活

現時36歲的高Ling，近年已十分率性，不再為別人眼光而活，沒有很刻意「封胸」但也大大減少性感衣著。

今日（8月26日），她出席塑身美容公司活動，身穿黑色晚裝的好盡展女人味。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

難掩驕人身材

另外，早前高Ling與家人去完泰國旅行，現已回港的日前在社交網上載幾張於當地海邊餐廳睇書的照片，並寫道：「永遠不要停止學習，學做一個靜默的觀察者。」

相中，戴住太陽眼鏡的高Ling身穿白色T恤配牛仔褲，專注地睇書及做筆做標記。雖然此衫只是一件普通的T恤，但穿在女神身上即有玲瓏浮凸的「立體效果」，令不少網民大讚。

其實在之前，她已上載去旅行玩水的照片，同樣是包到冚，但也難掩驕人身材，只可以說得天獨厚，實在是沒有辦法低調。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

最新影片推介：麥詩敏專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R