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【KO濕疹】女子嚴重濕疹全臉紅腫傷口結痂「封眼」　靠戒3類食物恢復白滑肌膚

保健美顏 17:53 2023/08/26

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愛爾蘭一名22歲女子因為嚴重濕疹導致全臉紅腫、結痂「封眼」，康復後靠戒3類食物令皮膚恢復正常。

不少人都有濕疹的問題，要康復更是長期鬥爭。愛爾蘭一名22歲女子自小患有濕疹，關節位置的皮膚經常出現皮疹。2年前，她突然遇上人生最嚴重的一次濕疹爆發，全臉變得十分紅腫，皮膚不斷剝落之餘，傷口結痂更封住她的雙眼，導致她失明整整2天。她在醫院治療2周後康復，並開始嚴格控制飲食，終於令皮膚回復正常。

綜合《鏡報》《每日郵報》等外媒報道，現年22歲的Beatrice Gaucahas是一名體操教練，她近日在TikTok（海外版抖音）上載影片，分享自己濕疹爆發的經歷。她指自己從出生起便飽受濕疹困擾，關節上經常會出現皮疹，到了20歲那一年，濕疹更蔓延至臉部，並發生了最嚴重的一次爆發；她將之形容為自己「人生中最痛苦和創傷的經歷之一」。 

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【TOPick診症室】30歲港男曼谷按摩lock頸 　回港頭痛失明揭血管撕裂險中風

Beatrice表示，當時自己整張臉都腫起來，因為不斷脫皮而導致臉上「沒有皮膚」，並且伴有強烈的燒灼感。禍不單行的是，她眼睛周圍的皮膚開始結痂，結果導致雙眼被封住，失去視力整整2天。由於情況嚴重，所以她需要住院治療2星期，醫生一共替她進行了5次活體檢驗，最終才確定她的症狀是由濕疹引致。

她憶述自己當時十分情緒化，亦一度以為自己的皮膚餘生都無法恢復正常，並且會終生留疤。而當時除了受濕疹折磨，更令她難受的是無法與一同出國探望病重的祖父，「我大部分家人都在國外探望我的祖父，因為他當時病得很重，這讓我更加沮喪，因為我自己也正在住院，所以無法見到他」。

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所幸經過治療後，Beatrice的濕疹已經完全康復。之後她開始嚴格控制飲食，以控制皮膚狀況及減輕症狀。她表示自己現在每天都會喝一杯膠原蛋白液、攝取大量綠色蔬果及魚油，並完全戒掉小麥、麩質和奶製品3類食物，濕疹2年來未有再爆發。

Beatrice坦言自己曾經因為濕疹問題非常自卑，「我不再與朋友出遊，甚至只要稍微有爆發就不再出門的，因為我當時覺得很尷尬，不想讓任何人看到我正在經歷的事情。但我現在無論是精神上還是身體上都好多了」。她希望透過分享自己的經歷，幫助同樣受到濕疹困擾的患者，告知他們「你並不孤單」。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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