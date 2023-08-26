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【升小準備】狂操K3女兒學5個興趣班 港媽遭老公怪責堅稱：我係為個女好

育兒經 17:42 2023/08/26

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不少家長會為子女「未雨綢繆」，希望入讀好學校，一名港媽近日在網上分享，稱為入好小學，安排K3女兒學5個興趣班，結果女兒同爸爸訴苦不想學，她即被丈夫怪責，令她飽受委屈，堅稱自己是為個女好，「點解枕邊人唔明我？」。

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該名港媽近日在「香港討論區」發帖，以「老公話我成日逼個女，點解枕邊人唔明我？」標題，稱女兒就升讀K3，好快就要填寫小一「自行分配學位」，身為媽媽一定緊張，想女兒突圍而出，個人履歷内容豐富，就算要參加「統一派位」，即俗稱「大抽獎」，入不了心儀小學，「叩門」面試都有兩手準備。

該名港媽稱，故此她在女兒讀K2時， 已同女兒報參加畫畫、溜冰同彈琴，

佢對溜冰興趣大啲，畫畫同彈琴就一般般，但為咗佢前途，我同佢講無得中途放棄，點都要學到底。

而在今個暑假，她再幫女兒報讀法文和奧數，

暑假流流長，學4至5個興趣班都唔過份吧！

但有一日女兒向爸爸訴苦，哭着說不想學奧數、畫畫和彈琴，她立即被老公怪責，「點解成日逼個女，其實佢明唔明，我係為個女好？同埋法文係佢自己話想學架，最傷心係枕邊人都唔明白我。」

帖文曝光後引起網民熱議，有網民不支持，「一句為仔女好，害死了好多小朋友」、「你話你係為個囡好？一個4,5歲人仔學成4-5個興趣班，基本上都無乜其他時間玩，個囡學得唔開心仲要繼續，究竟係個女既身心發展重要定讀到間band 1學校重要？」。

該名港媽回覆稱，「我唔算虎媽啦。虎媽點止學4-5個興趣班？而且考小學都要比學校睇佢識咁多嘢，學校先會考慮。個女喊可能只係嗰日扭計。個女成材，第日有競爭力可以成為一個出色嘅人，講真我都會怨我阿媽細個冇咁樣谷我。」

責任編輯：王明芳

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