【KO體臭】年過40歲男士身上特別臭易飄「老人除」？　醫揭2部位味道最濃郁

▲ 近日有台灣女網民指40歲以上男性似乎特別容易出現汗臭，TOPick為大家整理「老人除」成因，以及中醫如何解決體臭問題。

夏日炎炎，出汗在所難免，但近日台灣就有女網民提出疑問，指40歲以上的男人似乎特別容易出現汗臭味，意外引起網民討論。TOPick為大家整理資料，拆解所謂「老人除」的成因，以及中醫如何解決體臭問題。

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該名女網民在匿名論壇PTT發文，表示自己在購物等待結帳時，只要前面站的是40歲以上男性，往往很容易飄散出一股汗臭味，因此提出疑問「為什麼大部分40歲以上台男都很臭呢？」帖文一出引起討論，不少男網民不忿表示天氣炎熱，流汗難免有異味，「台灣女生如果沒洗澡，也是超臭的」、「流汗，男女都一樣臭」。

到底40歲以上人士身上是否較容易出現難聞的特殊氣味？台灣皮膚科醫生徐常捷曾在《健康2.0》節目中指出，年紀越大，人的四肢出油變少，但一些部位，如頭皮、臉、胸、耳朵等部位反而出油變多，若這些部位出油量較多，再加上細菌作用或氧化作用，就會產生一種油耗味，亦即所謂的「老人除」。他指老人家通常會漏掉清洗耳朵後面的皮，但耳後其實是極其容易產生皮油的位置，再加上年紀增長，腳皮、手肘的角質也會變厚，皮質與角質的混合，就容易產生一些氣味。

他還提到，汗臭味是水性的，而老人味則是油性。因此建議40歲以上人士選用溫和弱酸性的清潔劑，並加強清洗耳後及腳皮這2個部位，其次為前胸、後背、腋下等，能有效避免老人味；而相對乾燥的四肢則可以用清水清洗，「千萬不要一視同仁、無差別清洗」，以免傷害皮膚不止，還無法去除異味。

至於臭狐及汗臭問題，註冊中醫師邱穎琳就曾經接受TOPick訪問，指出兩者的分別。前者主要集中在腋下，氣味較濃烈刺鼻，即使不出汗也會有臭味，而且洗澡也不能消除；在中醫角度，臭狐是由於濕熱內蘊引起的，可由父母遺傳。一般來說，濕熱愈重氣味便愈濃烈。而後者則是出汗後才會有味，氣味偏向酸臭，但洗澡後就可消除。汗臭的成因有二，其一為心火亢盛，汗多會兼有心煩，易緊張，身熱和小便黃等症狀；其二則為氣虛不固，會伴有疲倦，出汗後尤甚，以及少氣懶言、怕冷等症狀，不過氣虛不固引起的汗多一般氣味不大。

3招KO臭狐汗味

1. 經常洗澡，保持乾爽。盡量穿鬆身、透氣衣服。

2. 要戒吃食物：

蒜頭、咖喱、洋蔥等味道濃烈的食物

辛辣、肥膩、煎炸、甜品、冷飲和濃味的食物

煙和酒

少吃肉，多吃蔬菜和水果

3. 改善臭狐或汗味的食療

此外，邱穎琳亦推介2款茶飲給有臭狐及多汗困擾的人士，有助改善症狀。

夏枯草茵陳茶（適用於有臭狐人士）

材料：夏枯草30克， 茵陳30克，少量冰糖

做法：煲20分鐘即可

功效：夏枯草清熱瀉火，茵陳清熱利濕，冰糖調味。每天飲用可清熱袪濕，改善臭狐

燈芯花淡竹葉茶（適用於心火亢盛型多汗人士）

材料：燈芯花10個，淡竹葉20克，浮小麥30克

做法：煲30分鐘即可

功效：燈芯花清心降火，淡竹葉清心火利小便，浮小麥固表止汗。每天飲用，可改善心火亢盛引起的汗多汗臭。

責任編輯：羅嘉欣