【香港小姐2023】與麥美恩合力考難16位佳麗　 C君提「三陳一蕭」：盡量唔好做得咁好

《2023香港小姐競選決賽》將於明晚（8月27日）舉行，16位佳麗連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜。

大會今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，除了史上首位AI港姐司儀，港姐重頭戲Q&A環節亦同樣透過AI技術、為16位佳麗打造百分百個人化問題。

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▲ （經濟日報圖片）

增加Q&A難度

今年決賽問答環節的題目，是大會將佳麗個人背景資料及基因資料輸入AI，生成度身訂造的個人化問題，相當新穎！而大會所採用的佳麗基因資料，趣味性亦相當高，包括：睡眠質素高低、音樂跳舞能力強弱、體重反彈機會、會否容易有皺紋、長壽的可能性、甚至乎IQ / EQ / 責任心 / 創作力高低等。

為增加Q&A難度，大會更特別邀得出名轉數快的C君（鄭詩君）及麥美恩主持相關環節，既尖銳又無聊的角度與佳麗鬥智鬥急才。

對於與AI「聯手」為今屆師妹考牌，麥美恩笑言好好玩，並謂不介意臨場才知道要問甚麼問題：「港姐最好玩就係即興吖嘛，咁咪可以順便考吓啲佳麗玩唔玩得咯。我同C君今次會打醒100分精神，因為我哋喺台上時間唔算好多，我哋會用盡每分每秒去展現自己嘅才華。」

四大愛妻號任司儀

對於「四大愛妻號」陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠破天荒首度擔任港姐司儀， C君搞笑著四子「盡量唔好做得咁好」，並憶述當年任港姐司儀時一度遭林盛斌嚇窒：「嗰時我第一次見到林盛斌緊張，係會緊張到震嗰隻，佢講咗一樣嘢，講完令我同陸永都好緊張，佢話香港小姐係金牌司儀嘅證明。」

另外，為突顯今年其他特別加插的AI環節，大會特別找來曾比特、吳業坤及涂毓麟穿插其中，協助佳麗與AI作多樣互動，務求帶給觀眾前所未有新鮮感。

今年的載歌載舞重任則落在無綫兩大皇牌綜藝節目《中年好聲音》及《聲夢傳奇》，屆時《好聲音》及《聲夢》首兩季將攜手於港姐舞台載歌載舞。