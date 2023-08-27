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【爆竊】45歲男涉荃灣及九龍多宗爆竊案被捕　涉款17萬

社會 10:24 2023/08/27

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45歲男涉荃灣及九龍多宗爆竊案被捕，涉款17萬（資料圖片）

荃灣警區人員根據線報進行分析及深入調查後，前日（25日）於旺角區拘捕一名45歲本地男子，涉嫌與多宗發生於荃灣及九龍一帶的「爆竊」案有關，案件損失金額總值約17萬港元。
 
行動中，人員起回部分懷疑被盜的財物，當中包括少量現金及八達通咭等財物。該名被捕人已被暫控一項「爆竊」，案件將於明日上午（28日）在西九龍裁判法院提堂。
 
警方呼籲市民應多加注意強化家居保安措施，例如安裝家居閉路電視，利用無線網絡連接個人手機，隨時可觀看閉路電視實時片段，以及翻查過往紀錄；而保安業界亦可透過定期更改大廈密碼、定期審視保安設施以改善大廈的治安。另一方面，市民亦應加強鄰舍之間的守望相助的精神，多加留意在大廈出現的陌生人有否可疑的行為，保持見疑即報之防盜意識。
 
另外，如非必要，貴重物品或大額現金應避免存放在家中。市民應時刻切記鎖好門窗，以免讓賊人有機可乘。

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記者：李芷玲
 

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