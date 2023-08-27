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【阿Sa情變】傳梁超怡介入石恆聰阿Sa戀情　「C小姐」陳靜心淡離場嫁入豪門夢碎

娛樂 11:46 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

有指介入阿Sa與石恆聰戀情的「C小姐」是陳靜。

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰拍拖6年多，突然傳出二人已分手的消息，阿Sa向傳媒證實已分手一段時間，並強調當中不涉及任何第三者，又表示二人仍是關係很好的朋友。

不過，網上有消息指阿Sa因石恆聰與圈中的C小姐關係愈來愈親密而引致分手收場。早前一直盛傳C小姐是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主梁超怡，更被大批網民湧到其社交網，洗版式留言狙擊。

【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限

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【阿Sa情變】梁超怡傳介入石恆聰阿Sa戀情　遭網民鬧爆仍如常更新IG

C小姐真正身份曝光

今日（8月27日）有報道指，C小姐真正身份另一其人，原來是近年鍾情健身的性感女神陳靜（Dada）。

早於兩年前，阿Sa與石恆聰感情變淡，男方時常趁阿Sa不在港姐相約異性夜蒲，不過阿Sa起初選擇隻眼開隻眼閉。

（IG圖片）

Dada於2021年遷入西九龍千萬豪宅，家中擺滿名牌手袋的衣帽間，以及巨型產露天平台不時曝光。有指Dada為爭取時間陪伴男友，刻意減產，二人蜜遊更被斷正。

去年，她再斥資逾2,200萬港元購入大角咀頂層連天台及平台的特色戶，即傳出「忽然富貴」、「被照顧」揣測。

【催旺事業】32歲Dada進駐西九千萬豪宅　一屋 Hermès及Chanel手袋超搶鏡

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嫁入豪門夢碎

其實Dada曾於社交平台「洩蜜」宣示主權，去年情人節她上載手捧巨型紅玫瑰花束的相片，花上的心意卡寫著「Be Mine（成為我的）」，翌月再上載一大束白玫瑰相放閃，暗示蜜運中，不過她僅回應是朋友送，拒絕透露送花者身份。

報道續指阿Sa與石恆聰分手，作為後備的Dada以為升呢坐正，卻突然殺出港梁超怡，令到Dada心灰意冷，去年9月與好姊妹蔚雨芯以遊學為由遠赴美國散心近3個月。

知情人士透露Dada是聰明女，不會為一棵樹放棄整個森林，明知石恆聰花弗，故騎牛搵馬，「掟煲唔掟蓋」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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