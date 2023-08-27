【提高警覺】屯門怪漢手持鎅刀喃喃自語　目擊者提醒：自己小心

▲ 屯門驚現怪漢手持鎅刀，坐在路邊喃喃自語。

出門在外，隨時保持警覺。近日有網民分享，在屯門市廣場巴士站商場入口，目睹一名頭髮半白的男子手持鎅刀，坐在路邊喃喃自語，令事主即時起警覺，在網上發文提醒屯門居民要小心，也引起其他網民熱烈議論。

最新影片：

據Facebook群組「真.屯門友」，一名女網民昨日（26日）連文帶圖發帖，指在下午3時30分於屯門市中心58X巴士站的商場入口，遇到一名手持鎅刀的男子，事主描述當時情形：

我唔小心向後，講唔好意思，阿伯手持界刀，在我腳邊，我嚇一跳

事主表示，男子當時「喃喃自語」，並且「全程手握界（鎅）刀」；而事主當時與丈夫及兒子正在等車：「人群小孩眾多，界（鎅）刀仍在手」；因此提醒屯門居民要警覺：

屯門人自己小心，同看顧小孩

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

帖文引起網上熱烈討論，有網民留言稱：「報警啦」、「仲唔報警等咩？」也有人認為毋須太憂心：「拎住界刀都要比人報警」有網民則回覆：「要睇場合啦，佢喺貨場拎出黎就合理，喺個巴士站咁拎住，有人驚佢圖謀不軌都好合理，呢啲咪自招嫌疑」點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣