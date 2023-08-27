【怪異行徑】港男公園水池當會所泳池戴泳鏡潛上潛落暢泳　知情者揭內情

▲ 港男於公園水池戴泳鏡暢泳。

公園的水池通常只用來觀賞，而且附近都會豎立不能下水的警示，不過最近網上流傳一段短片，見到一名中年港男在屋邨公園內的水池游泳，他更戴上潛水鏡暢泳，非常悠然自得，不過有知情者就揭內情，希望大家體諒。

最新影片:

網上facebook群組天水圍友的社運日記上傳了一段長約42秒短片，影片顯示港男戴上泳鏡，並穿着長褲和短袖上衣，悠然自得地在水中潛上又潛落，更用腳踢起水花。

▲ 男子在池中暢泳。圖:天水圍友的社運日記

影片曝光後，引來很多網友留言，有人問「其實係咪工人洗緊池?」有網友就反駁「 工人洗地會爬哂落去咩，同埋會放哂水先架嘛。」有人就覺得水很污糟：「超級糞水有多細菌」也有人認為可能是「天氣熱消下暑」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

惟亦有疑似知內情的街坊留言，指港男精神狀況有異，有人則指有關情況宜多加體諒。

另外，留言區則有網民張貼屋邨管業處於本周四（8月24日）的通告，指由於留意到近日有人不當地亂闖至水池範圍，並強調水池只屬觀賞性質，水質亦不適合暢泳，為免造成身體或財產損失，勸籲各住戶「請勿違犯所屬的用途」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳