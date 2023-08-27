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【怪異行徑】港男公園水池當會所泳池戴泳鏡潛上潛落暢泳　知情者揭內情

親子 11:45 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

港男於公園水池戴泳鏡暢泳。

公園的水池通常只用來觀賞，而且附近都會豎立不能下水的警示，不過最近網上流傳一段短片，見到一名中年港男在屋邨公園內的水池游泳，他更戴上潛水鏡暢泳，非常悠然自得，不過有知情者就揭內情，希望大家體諒。

最新影片:

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網上facebook群組天水圍友的社運日記上傳了一段長約42秒短片，影片顯示港男戴上泳鏡，並穿着長褲和短袖上衣，悠然自得地在水中潛上又潛落，更用腳踢起水花。

男子在池中暢泳。圖:天水圍友的社運日記

影片曝光後，引來很多網友留言，有人問「其實係咪工人洗緊池?」有網友就反駁「 工人洗地會爬哂落去咩，同埋會放哂水先架嘛。」有人就覺得水很污糟：「超級糞水有多細菌」也有人認為可能是「天氣熱消下暑」。

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惟亦有疑似知內情的街坊留言，指港男精神狀況有異，有人則指有關情況宜多加體諒。

另外，留言區則有網民張貼屋邨管業處於本周四（8月24日）的通告，指由於留意到近日有人不當地亂闖至水池範圍，並強調水池只屬觀賞性質，水質亦不適合暢泳，為免造成身體或財產損失，勸籲各住戶「請勿違犯所屬的用途」。

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責任編輯︰王明芳

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