【樓宇保養】市建局為煥然懿居第三座注起動資金　鼓勵業主儲錢作大廈保養維修

▲ 市建局為煥然懿居第三座注起動資金，鼓勵業主儲錢作大廈保養維修（資料圖片）

市建局行政總監韋志成今日（27日）發表網誌指，將為「煥然懿居第三座」制訂10年維修保養計劃，並向「特別基金」注入起動資金，幫助業主儲錢，以用作日後大廈的保養維修。

韋志成表示，早在2017年展開樓宇復修新策略研究時，已注意到業主在籌組樓宇復修工程普遍面對「三缺」的困難，包括缺乏籌組維修工程的能力和有關工程的專業知識，亦缺乏財政儲備，普遍業主沒有落實為「特別基金」定期供款，以備作大型維修之用。

有見及此，市建局總結市場上的大型屋苑，以至協助煥然壹居和懿居第一及第二座的業主建立維修財政儲備的經驗，在制訂「煥然懿居第三座」的「優化版」公契時，將從3方面促進業主落實定期檢驗和執行維修保養計劃，以及為計劃涉及的開支擬備供款建議方案，為樓宇復修未雨綢繆，包括：

（一）市建局制訂10年維修保養計劃和工程費用估算

針對現行《條例》及《指引》未有清晰界定業主和管理公司如何制訂一套周詳的定期維修保養計劃，市建局在「煥然懿居第三座」項目落成初期，委聘工程顧問為樓宇制訂第一個10年的維修保養計劃，相關籌備計劃的費用全數由市建局承擔。保養計劃將涵蓋樓宇「公用部分」範圍內的不同構件及設施，包括外牆、柱樑結構、天面、排水系統、窗戶、電力系統、消防系統和升降機等。

顧問將詳細審視這些結構構件和設施的設計壽命和可使用年期，並因應不同設施各有不同的保養周期，例如為消防設施、升降機和天面每年進行檢查；每隔5年一次進行大廈電力定期檢測工程及每隔10年一次進行強制驗窗等，分門別類整合一套系統化的定期檢驗和維修保養計劃，並就相關工程提供費用估算。

（二）公契經理人制訂「特別基金」供款建議方案

市建局委聘的顧問在完成首份10年維修保養計劃和工程費用估算後，大廈的公契經理人就會依據此計劃所建議的檢查和維修保養項目，按照樓宇的單位數目和業權份數，計算每個業戶應分擔的費用，並建議合適的供款方案。其後，大廈公契經理人需在公契簽訂後9個月內，召開第一次業主大會，由經理人向業主們講解該份10年維修保養計劃和供款建議方案的詳情，並付諸議決，落實執行。公契經理人亦須在首個10年期將完結前，擬備下個周期的維修保養計劃及供款建議方案，確保樓宇檢驗及維修保養的持續性。

（三）市建局為大廈「特別基金」注入起動資金

市建局理解普遍業主沒有為樓宇的長遠維修保養「儲錢」的習慣，對於設立「特別基金」、供款水平等，均沒有具體概念。為了推動業主坐言起行，市建局將在「煥然懿居第三座」落成後，為大廈的「特別基金」適度注入一筆起動資金，鼓勵業主為日後的維修保養工程做好財政儲備和定期供款。

公契亦會列明起動資金只可以用於維修保養計劃內所列明的檢驗和維修項目，例如只可以用於進行大廈的公用部分或結構的檢驗和維修工程，並不適用於日常的的維修保養範圍，確保這筆基金運用得宜。

韋志成盼望，業主能夠明白為樓宇建立周期性的維修保養計劃，以及為「特別基金」持續定期供款的重要性；亦理解這種積少成多的財務安排，能為基金積累儲備，當樓宇要做大型維修，業主便不需要一次過籌集龐大的工程費用，從而減輕他們進行樓宇復修工程的財務壓力。

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責任編輯：李芷玲