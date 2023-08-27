【食用安全】港男肚痛請病假　驚揭家中一直飲用抽濕機水

▲ 港男肚痛請病假，驚揭家中一直飲用抽濕機水。

抽濕機水竟然拿來飲用？有網民近日在網上討論區「連登」發帖，指媽媽日前買了濾水機回家，直到自己一天早上肚痛，起床竟驚見媽媽把抽濕機內的水，倒進濾水機中，令網民嚇得尖叫，並與媽媽爭吵起來。

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一名男網民昨日（26日）以「發現老母一直俾抽濕機d 水我飲，嘈嘈下嬲到喊出嚟」為題，在連登討論區發帖。事主指，自己的媽媽數星期前買了一 個濾水機，當下事主「仲好好奇點解佢會使依d 錢落健康到」。

事主表示，自己的工作一向早睡早起，從來無留意媽媽如何入水，怎料昨日早上肚痛請病假，就見到驚人一幕：

起身屙屎就見到佢拎抽濕機個箱倒落去濾水機到

事主指：「嗰下我真係忍唔住尖叫，因為無言到講唔到野」；事主其後就投訴媽媽的行徑污糟，怎料媽媽卻跟他說：「抽返嚟水無雜質」事主又反駁，表示「個箱放地下，又無洗過」惟其母再回應，濾水機就是如此使用。事主無法爭辯下去，形容自己「喊住咁出門口」，甚至紙巾都沒有帶備，只可以在大商場廁所解決肚痛問題。

其實這次並非首度有人表示飲用抽濕機積水。台灣藝人「丫頭」（詹子晴）就曾分享過，自己為節省水費，曾飲用抽濕機積水4年。但她其後表示，這些慳錢方法其實相當不衛生，呼籲大家不要模仿她的做法。

醫生：嚴重可致命

皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問時表示，如原本患有濕疹等免疫力較弱的人士，皮膚一旦接觸到受細菌感染的物件時，便很容易引發軒然大波，毛囊發炎只屬其中一種概況。他指更差的情況，甚至有機會感染退伍軍人桿菌，患者有機會因此引發肺炎從而死亡，免疫力較弱的人士，如長者及糖尿病患者，亦屬高危感染一族。

對於抽濕機水含菌量是否大過廁所板？胡惠福進一步解釋，指抽濕機積水愈久，滋生細菌，出現真菌的機會便愈高，抹梳化、抹窗及拖地亦具有相同感染風險，因此積水一般不建議市民循環使用，極其量只能用於沖廁。

抽濕機清潔

抽濕機的原理是把空氣吸入機內，然後用冷凝的方法抽走空氣中的水份，再把乾燥的空氣排出，改善空氣濕度，而被抽出的水份就會流入儲水箱。不過，很多人會忽略儲水箱的清潔，以為只要倒走水箱內的積水就足夠。

有業內人士指，其實儲水箱的衛生情況都需要注意，因積藏的水份會令水箱發霉，可影響抽濕機運作。因此在每次抽濕後，大家要把積水倒走，再用清水清洗，待晾乾才放入抽濕機，有需要的話，使用1:99稀釋漂白水清潔即可。

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責任編輯：羅嘉欣