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【香港小姐2023】決賽前夕佳麗素顏容貌大公開　黃面泛油熊貓眼盡現嚇親網民

娛樂 13:42 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

佳麗素顏殘樣曝光。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》決賽將於今晚（8月27日）舉行，昨晚（8月26日）播出的《2023香港小姐競選 Hello Miss Hong Kong速報》第11集，公開了16位佳麗早前綵排訓練的情況。

其中更有佳麗素顏上陣的片段，成為網民熱論焦點。

【香港小姐2023】莊子璇任信心破「試戴后冠的魔咒」　陳曉彤被指「 篤背脊」感無奈

佳麗素顏殘樣曝光

一眾佳麗近月頻頻為決賽進行訓練，不但飛往越南拍攝外景，連日要返回將軍澳電視城綵排。可能操勞過度，睡眠時間不足，佳麗們的素顏容貌可見略為疲倦。

不單止熊貓黑眼圈現形，面色泛黃，而且油光滿面，網民更嚴苛表示今屆港姐質素差，非常趕客。

點擊圖片放大
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當中10號陳霈錤（Hera）素顏容貌較為大出入，其大特寫片後被剪輯播出街。紮上馬尾的她頭髮依然凌亂，而且面色蒼白、T字位泛起油光，確實有點嚇客。

而13號陳曉彤（Cindy）面色則泛黃，雙眼明顯疲倦無神，幸好有紋眉打底，成為偽素顏的最後防線。

【香港小姐2023】莊子璇當旺抽中試戴后冠　姜依宁獲選友誼小姐

素顏氣質大減

及後播出佳麗綵排練舞的片段，雖然遠鏡拍攝，但8號姜依宁（Jenny）、12號梁晶晶（Nicole）明顯氣質大減，娘味極濃；反而2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）素顏樣貌不算太大分別。

就算之後化回美妝亮相，仍可見大熱之一、15號莊子璇黑眼圈及眼袋很深，早前疑不堪壓力出疹，凌晨急入院留醫，未知今晚決賽可會回復狀態示人呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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