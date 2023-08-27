【轉廢為能】煤氣公司設全港首個聯廠轉廢為能設施　料每年可減800噸二氧化碳

▲ 煤氣公司設全港首個聯廠轉廢為能設施，料每年可減800噸二氧化碳（媒體公司提供）

全港首個聯廠減碳項目在大埔創新園落成啟用，煤氣公司於燃氣生產廠建造轉廢為能設施，把生產燃氣過程中產生的餘熱，轉移到毗鄰美心食品廠，代替電力支援大型抽濕機運作。有關聯廠設施7月正式投入運作，預計每年可為食品廠減少約800噸二氧化碳排放，相等於種植超過3.4萬棵樹木。

位於大埔創新園的煤氣公司廠房，最近新增一組長達356米的管道，貫通廠內4組燃氣生產爐，經過「熱交換器」，延伸到毗鄰美心食品廠。「這些管道裡面是熱水，負責把製造燃氣時產生的高溫，輸送到我們的食品廠鄰居，熱能會支援食品廠內的6部大型抽濕機運作，代替電力，將濕氣烘乾。」煤氣公司生產維修及發展總經理伍杏偉解釋，煤氣公司輸出的餘熱接近攝氏100度，食品廠透過熱交換器和水管接收熱能，經過抽濕機後，水溫會降至約70度，這些「冷水」會回流往熱交換器，再與煤氣廠房的高溫管道接觸，重新加熱至90多度，周而復始進行抽濕。

伍杏偉表示，由於美心食品廠全天候使用抽濕機，以確保室內濕度穩定，保持產品的最高品質及食品安全，而煤氣公司的燃氣和餘熱產量，則會隨一天內用戶需求改變而波動，如何做到24小時供應穩定熱量，是關鍵的課題。

「為解決這問題，我們把原本設計由兩組生產爐，增加至4組，確保每小時提供44噸攝氏98度以上的熱水，能量相當於每小時1,400度電。即使煤氣用量低的時間，也不影響熱能供應。」伍杏偉指，由於今次轉廢為能工程在香港從無先例，有關方案由設計至建造，與食品廠夥伴攜手花了3年時間，測試成功並落實推行。

透過聯廠的轉廢為能方案，煤氣公司一方面可減少用於冷卻燃氣生產爐組的用水，另一方面，美心食品廠可利用餘熱代替電力進行抽濕，在節能減排和降低成本上，均達到雙贏局面。兩廠聯手，預計每年可減少約800噸二氧化碳排放，相當於種植超過3.4萬棵樹。

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責任編輯：李芷玲