  • 31°C
香港時間 : 2023827日 (週日) 13:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】超強颱風蘇拉將在呂宋東面徘徊　本周五最接近香港

社會 13:15 2023/08/27

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

超強颱風蘇拉將在呂宋東面徘徊，本周五最接近香港。（梁偉榮攝）

天文台預料，熱帶氣旋蘇拉未來一兩日於呂宋以東海域徘徊，會在本周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，受其外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，本港天氣將持續酷熱。

熱帶氣旋蘇拉移動路徑預測。（天文台網頁截圖）

廣東明日（28日）風勢微弱，高溫亦會觸發驟雨及雷暴。同時，蘇拉會在未來一兩日於呂宋以東海域徘徊。而一股微弱的東北季候風會在星期二抵達華南，該區驟雨增多。預料蘇拉會在本周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，但路徑存在變數。受其外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，華南天氣酷熱及乾燥，日夜溫差較大。

在正午12時，升格為超強颱風的蘇拉集結在馬尼拉之東北約320公里，預料向東或東南偏東緩慢移動，於呂宋以東海域徘徊。

湊得輕鬆啲
【為母則強】做紮鐵還百萬債養活5子女 紮鐵媽媽被拍門滋擾：我自力更生無呃人

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。下午部分時間有陽光及炎熱，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。

展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。星期二驟雨較多，漸轉吹東北風。隨後一兩日天色好轉，日間乾燥。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【酒後駕駛】荃灣私家車失控撞欄　29歲男司機酒精超標被捕
今日 11:12
【酒後駕駛】荃灣私家車失控撞欄　29歲男司機酒精超標被捕
【樓宇保養】市建局為煥然懿居第三座注起動資金　鼓勵業主儲錢作大廈保養維修
今日 11:38
【樓宇保養】市建局為煥然懿居第三座注起動資金　鼓勵業主儲錢作大廈保養維修
【轉廢為能】煤氣公司設全港首個聯廠轉廢為能設施　料每年可減800噸二氧化碳
今日 12:57
【轉廢為能】煤氣公司設全港首個聯廠轉廢為能設施　料每年可減800噸二氧化碳

你可能感興趣

【酒後駕駛】荃灣私家車失控撞欄　29歲男司機酒精超標被捕
今日 11:12
【酒後駕駛】荃灣私家車失控撞欄　29歲男司機酒精超標被捕
【樓宇保養】市建局為煥然懿居第三座注起動資金　鼓勵業主儲錢作大廈保養維修
今日 11:38
【樓宇保養】市建局為煥然懿居第三座注起動資金　鼓勵業主儲錢作大廈保養維修
【轉廢為能】煤氣公司設全港首個聯廠轉廢為能設施　料每年可減800噸二氧化碳
今日 12:57
【轉廢為能】煤氣公司設全港首個聯廠轉廢為能設施　料每年可減800噸二氧化碳
氣候暖化 馬尼拉 天氣 台灣 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

回收廢膠樽「有賞」 環團3日收逾5000個
17:06 2018/10/17
回收廢膠樽「有賞」 環團3日收逾5000個
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
13:09 2023/04/12
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成