【天氣報告】超強颱風蘇拉將在呂宋東面徘徊　本周五最接近香港

▲ 超強颱風蘇拉將在呂宋東面徘徊，本周五最接近香港。（梁偉榮攝）

天文台預料，熱帶氣旋蘇拉未來一兩日於呂宋以東海域徘徊，會在本周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，受其外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，本港天氣將持續酷熱。

▲ 熱帶氣旋蘇拉移動路徑預測。（天文台網頁截圖）

廣東明日（28日）風勢微弱，高溫亦會觸發驟雨及雷暴。同時，蘇拉會在未來一兩日於呂宋以東海域徘徊。而一股微弱的東北季候風會在星期二抵達華南，該區驟雨增多。預料蘇拉會在本周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，但路徑存在變數。受其外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，華南天氣酷熱及乾燥，日夜溫差較大。

在正午12時，升格為超強颱風的蘇拉集結在馬尼拉之東北約320公里，預料向東或東南偏東緩慢移動，於呂宋以東海域徘徊。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。下午部分時間有陽光及炎熱，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。

展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。星期二驟雨較多，漸轉吹東北風。隨後一兩日天色好轉，日間乾燥。

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責任編輯：陳麗娜