【東張西望】男童患隱睪症醫生仍未及時發現　錯過最佳治療期家屬院方各執一詞【有片】

▲ 《東張西望》

TVB節目《東張西望》在昨晚（8月26日）報道一對孖胎出生後，由爺爺一直負責照顧大B及細B，他接受《東張西望》主持李旻芳表示，孫仔出世時只4磅，原本臍帶有兩條分為「動脈」、「靜脈」，但醫生發現細B沒「靜脈」匣一條，所以吸收不到營養。

細B出生時又因壓到個肺，在危急之下由私家醫院轉送到政治醫院治療，可是入住新生兒ICU發現心臟無法閉合要做手術。家人當時以為一切雨過天晴，可是細B 7歲半時才發現有隱睪症，家人質疑多年來有醫務人員疏忽。

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隱睪症大多屬先天

兒科專科醫生陳欣永指隱睪症大多是先天，就算出生之後患有隱睪症，在出世4至6個月大，睪丸也有可能自行落到正常位置，因此實際發病率在1歲左右，普遍大概1%。

學童保健當時已寫紙安排細B去檢查，不過要排期數個月，家屬便向一直跟進細B情況的健康院了解事件，爺爺稱一開始時不獲受理，最終才獲建議到急症室處理。

曾打算到深圳求醫

而急症室醫生安排排期時，曾叮囑不要讓小朋友撞到下體，如果撞到會有危險，令爺爺更加擔心。

由於雙胞胎的母親非港人，一度打算帶細仔到深圳兒童醫院治療，但因已錯過黃金治療期，對手術成功率不能作保證，家人商量後最終選擇繼續留港醫治。

雙方各執一詞

爺爺表示曾聯盟接生的婦科醫生、兒科醫生盼找到遺留原因，獲回覆因細B當時病情危急，每一個細節已清楚寫在病歷上，已記錄有一顆睪丸縮上去，而跟車轉院的護士就將文件轉交另一間醫院做心臟手術，但出院紙只寫上做過心臟手術，未有提及「隱睪症」。

而《東張西望》以電郵向醫院管理局查詢，獲回覆根據紀錄指，伊利沙伯醫院已將病人「隱睪症」情況記錄在2016年5月的出院撮要內，同時安排病人在2016年6月到醫院的泌尿科專科門診進行泌尿系統超聲波檢查，以及在7月到兒科專科門診覆診，,可是家屬卻未有按時帶病人返回醫院檢查及覆診，也沒有再另約時間。

至於細B的母親回覆《東張西望》指，細B轉院當日曾收到護士在一份文件上簽名，之後護士就將文件轉交醫院。

而她聲言自己手上有大B的出院紙及覆診資料，以及細B的出院紙，雖然有心臟科複診跟進，但沒伊利沙伯醫院的出院紙及覆診資料。

雙方各有說法，但事隔太久難以知道真相，不過只可肯定小朋友是無辜。

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