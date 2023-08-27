【盡責老師】父母唔知醒釀兩女兒遲到老師翌日Morning Call　媽媽尷尬：比我媽還操勞

▲ 媽媽覺得現在做老師真的不容易。

小朋友返學不能遲到，除了給老師不好印象外，還會能小朋友養成慣性遲到的不好品格。馬來西亞一名媽媽就因為與丈夫唔知醒，令到讀幼稚園的兩個兩女兒遲大到，暖心的老師遂表示，「幼兒園在這星期都會7:00AM打給媽媽哦」，令到媽媽笑言「比我媽還操勞」。

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該名馬來西亞的媽媽將事件放上社交網，還附上跟老師對話的截圖，圖片顯示老師先詢問「媽媽您好，為何今天小朋友會遲到呀？」，她尷尬稱「因為今天父母睡遲了，所以導致全家人遲到」，老師隨後表示「好的，那幼兒園在這星期都會7:00AM打給媽媽哦」，還溫馨提醒「記得放鈴聲哦」。

不過到了翌日媽媽收不到老師的Morning Call，老師雖然忘記了，但後天早上都有來電叫醒媽媽。

媽媽再次附上和老師的對話截圖，對方表示「今天沒有Morning Call到，明天會記得的」，但亦不忘稱讚「媽媽今天好棒哦，非常準時」，她笑稱

我都以為是我去上學呢，我竟然被老師稱讚好棒！

而媽媽也連續兩天沒有遲到，她指老師看見2個女兒後，不只滿臉歡喜唱歌拍手歡迎，還以手勢給出大拇指，讚對方為人有耐心且盡責，難怪孩子這麼喜歡她，其後鬼馬指

希望老師明天一樣忘記Call我，因為我想睡多20分鐘」。果然翌日7時20分就接到老師致電，感恩稱「應該是有看到我FB的小許願池哈哈。

截圖引來不少網友留言，有人質疑為何遲到還要問，未免過於嚴厲，媽媽就解釋其小孩就讀幼兒園較注重品德修養，要學習「三好（思想品德、學習、身體）」，認同三觀正的學校，才能培育出品行端正的孩子。

▲ 媽媽將與老師的對話截圖放上網。（網上圖片)

她透露園長（校長）非常不喜歡孩子遲到，只要遲到1分鐘便會被關在等待區，需要待全部孩子完成早操或跳舞才能進去，以免影響其他小孩，若然那天遲到問題比較嚴重，老師便會在群裏發言，希望小孩能培養守時的習慣，所以對於老師是次私信不意外，只是認為如今盡責老師不多了，故稱「真的辛苦老師了！」

共用廁所致遲到

媽媽解釋遲到原因是因為一家人共用一個廁所，她育有兩個女兒，分別4歲和6歲，幼兒園是在早上8時30分開始上課，她和丈夫習慣每天早上7時30分前起床，「因為一家人共用一個廁所，所以太剛好起來真的會遲到」。不過當天因為和丈夫一起睡到7時55分才起床，導致趕不及而遲到。

媽媽也表示自己工作很忙碌，「我真的有很多身份」，不只負責煮飯，還要照顧家人，常要待孩子睡着才能開始工作，認為「睡過頭在所難免」，不過亦會好好反省，畢竟也明白身教的重要性。

▲ 媽媽將與老師的對話截圖放上網。（網上圖片)

不少作為父母的網民就指樓主應該是90後父母，有人就表示自己羨慕樓主的老師，「很羨慕老師很盡責，我家孩子的學校就。 上星期我帶孩子去旅遊，我忘了通知學校老師一聲，結果老師連問都沒問，直到遊玩的第二天我才想起來通知，信息一聲結果老師只回我noted」、「這個老師也太好了吧。但是說真的我做了老師才知道老師辛苦。真的一個字累。」

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責任編輯︰王明芳