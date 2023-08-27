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【護母心切】美國21歲亞裔女大學生為保護母親　遭繼父家中刀刺身亡

親子 13:45 2023/08/27

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女死者Angelina Tran。（圖片來源：GoFundMe網站）

美國一名亞裔女大學生日前為保護母親，遭繼父在西雅圖家中狂刺107刀身亡。目前繼父被關押獄中，保釋金為500萬美元。在為女死者建立的GoFundMe募捐網頁，形容女死者學業出色，只剩一年便大學畢業，是最棒的女兒、珍貴的朋友。

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【為母則強】做紮鐵還百萬債養活5子女 紮鐵媽媽被拍門滋擾：我自力更生無呃人

霍士新聞（Fox News）報道，事發在本月7日，21歲亞裔女大學生Angelina Tran在家中睡覺，因其繼父Nghiep Kein Chau與其母在廚房爭執，母親被毆打頭部及臉部約15下，Angelina被吵醒，繼而上前制止繼父施暴。

期間母親乘機逃開，繼父便把Angelina按在地，從家中閉路電視畫面顯示，繼父以刀刺向她的胸部及腹部共107刀。而Angelina的母親躲在睡房中報案，警員到達後看到繼父手持血刃，坦言「殺了人」，而Angelina被宣告當場身亡，其母則被送往附近醫院。

繼父現以一級謀殺罪及一級謀殺未遂罪被起訴，訴狀文件指出，繼父認為Angelina的母親會和他離婚，並拿走他的財產。而他目前被關押在金恩郡（King County）獄中，保釋金為500萬美元。

在為女死者Angelina建立的GoFundMe募捐網頁，形容她是最棒的女兒、珍貴的朋友，僅剩一年便會在華盛頓大學畢業。而籌募網站原定金額為美元15,000，現已籌得逾28,000元。

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責任編輯︰王明芳

罪案 西雅圖 美國

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