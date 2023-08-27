【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】

▲ 重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝時刻。

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊英倫》由於反應熱烈，無綫乘勝追擊推出全新節目《貝遊歐洲》，並於明天（8月28日）起播映。思貝今次會帶大家玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯英國三大區域，還會飛赴意大利，玩齊最潮最新打卡熱點！

▲ 旅遊節目《貝遊歐洲》由蔡思貝主持。

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罕以水著亮相

明天播出的第一集，思貝帶大家玩轉位於英格蘭南部的布萊頓感受陽光與海灘。是集最大睇頭絕對是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的思貝大晒健美身材。由於當時天氣只得15度，她沖凍水涼時凍到彈彈吓，畫面搞笑。

沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界，一邊焗桑拿一邊欣賞無敵海景，Chill級享受。

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美景當前，思貝有感而發：「呢個Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己嘅家庭、事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」

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《踩過界》水著戲勁震撼

蔡思貝為節目再次在鏡頭前以泳裝上陣，不計2013年參選《香港小姐競選》時穿著泳裝示人，對上一次已是2017年拍攝代表作《踩過界》，以超震撼上圍亮相。

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該集講到蔡思貝飾演的「癲姐」，為引色魔出手不惜大騷長腿，更「加料」僭建令上圍更為豐滿。

雖然外穿白色背心，但落水濕身後紅色比堅尼盡現，深長事業線表露無遺，令觀眾看得賞心悅目，成為思貝的經典之一。

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