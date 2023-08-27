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【股票市場】李家超：將由財政司司長成立小組　研究如何增加股票市場流動性

政治 14:03 2023/08/27

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特首李家超。（電視截圖）

在今日舉行的第2場《施政報告》諮詢會後，特首李家超表示將由財政司司長成立小組，專責研究如何增加股票市場流動性，司長會在本周宣布此小組的工作細節，希望盡快展開工作及向特首作出建議。

李家超指因聽到社會有聲音，希望保證股票的流動性，因此決定成立小組，以加強香港作為國際金融中心的優勢。

在被問到會否降低股票印花稅，李家超指不同的可能性都會研究，相信工作小組會有短期及長期措施。

李家超：政府部門已汲取聯歡晚會教訓

另外，李家超亦有主動提及近日黃大仙民政專員聯歡晚會的風波，他稱政府部門已汲取教訓，將來政府內部會協調出席獲邀的司局長數目，認為有官員出席已代表政府的支持。

李家超續稱，市民對官員的支持和肯定，可以通過寫、電郵或向對方「拍拍膊頭」已經很好。

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記者：戴朗希

印花稅 施政報告 財政司 李家超 政治

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