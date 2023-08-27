【日本核廢水】香港壽司郎大排長龍　日駐華大使館轉發照片點讚

▲ 市民用餐情形。（陳靜儀攝）

日本政府上周四（24日）開始排放福島核廢水，引發中方不滿。而日本駐華大使館昨日（26日）在微博發文，轉發在香港上環一間壽司郎分店門外，仍出現約20名人龍的照片，並發文表示「為理性的香港消費者們點讚」。

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日本駐華大使館26日在微博轉發了一則路透社新聞，該篇報道指在香港時間周五（25日），於上環一間日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」分店前仍有人龍，約有20多名食客輪候分店開門。而到了中午12時，約有數十名顧客在外輪候，等候約1個小時才進入店內用餐。

在輪候人群中，22歲食客Verita受訪表示，自己對輻射並不是很擔心，並認為偶爾出外食壽司，風險應該不大。日本大使館在微博帖文表示「為理性的香港消費者們點讚」，又指「禁止進口水產品的做法毫無科學依據，日本無法接受。希望中國消費者作出基於科學數據的冷靜反應。」

日本政府自上周四（24日）正式開始排放福島核電廠的核廢水，引發各界激烈回應；香港政府目前禁止10個都縣的海產進口，內地更已全面禁止所有日本水產進口。

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責任編輯：羅嘉欣