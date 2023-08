【香港小姐】「東涌羅浩楷」利愛安宣布懷孕　幸福摸孕肚：Excited to meet you my baby

前港姐利愛安(Kirsten)懷孕!在2021年因在香港小姐面試首日,在傳媒面前說了句「come from Tung Chung」被封為「佛祖」及「東涌羅浩楷」的利愛安,之後入TVB參演處境劇《愛回家之開心速遞》。

不過近期,她已沒再參與幕前工作,4日前在個人IG上載與被她稱為honey的男士齊遊東涌睇天壇大佛的合照。

在今日(8月27日),利愛安突然公布懷孕,她IG上載3張摸孕肚的照照片及BB超聲波相,公布已懷孕12周,幸福地寫道:「Excited to meet you my baby👶❤️ mama kakay loves you soo much! 👶❤️」

【東涌羅浩楷】利愛安新髮型令人眼前一亮 Kirsten因天生曲髮遭同學欺凌【多圖】

兄妹感情非常好

利愛安在2021年曾接受TOPick專訪表示,因為她的媽媽於90年代初期開始任職空姐,故利愛安與哥哥Lenar自小已居於東涌。她的父母本身也是混血兒,因此利愛安擁有中國、菲律賓和西班牙血統。

在她11歲時,因父母離異,故利愛安和哥哥隨媽媽一起居住,因此兄妹感情非常好。

要求另一半有上進心

當日訪問時,利愛安尚是單身未有拍拖,而她的哥哥Lenar說:「如果妹妹有男朋友的話,我不會傷心,會替她感到開心。但他一定要像我這麼愛你、支持你。另外他需要有責任感,會令你快樂。」

而Kirsten直言戀愛經驗不多,只在幼稚園時談過一段純純的Puppy Love,說到擇偶條件,表示:「他需要先了解我,成為我的朋友,另外他要是一位友善、有風度和上進的人,還跟我的家人好好相處。」

