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【香港小姐】「東涌羅浩楷」利愛安宣布懷孕　幸福摸孕肚：Excited to meet you my baby

娛樂 16:04 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

前港姐利愛安（Kirsten）懷孕！在2021年因在香港小姐面試首日，在傳媒面前說了句「come from Tung Chung」被封為「佛祖」及「東涌羅浩楷」的利愛安，之後入TVB參演處境劇《愛回家之開心速遞》。

不過近期，她已沒再參與幕前工作，4日前在個人IG上載與被她稱為honey的男士齊遊東涌睇天壇大佛的合照。

在今日（8月27日），利愛安突然公布懷孕，她IG上載3張摸孕肚的照照片及BB超聲波相，公布已懷孕12周，幸福地寫道：「Excited to meet you my baby👶❤️ mama kakay loves you soo much! 👶❤️」

【東涌羅浩楷】利愛安新髮型令人眼前一亮　Kirsten因天生曲髮遭同學欺凌【多圖】

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兄妹感情非常好

利愛安在2021年曾接受TOPick專訪表示，因為她的媽媽於90年代初期開始任職空姐，故利愛安與哥哥Lenar自小已居於東涌。她的父母本身也是混血兒，因此利愛安擁有中國、菲律賓和西班牙血統。

在她11歲時，因父母離異，故利愛安和哥哥隨媽媽一起居住，因此兄妹感情非常好。

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要求另一半有上進心

當日訪問時，利愛安尚是單身未有拍拖，而她的哥哥Lenar說：「如果妹妹有男朋友的話，我不會傷心，會替她感到開心。但他一定要像我這麼愛你、支持你。另外他需要有責任感，會令你快樂。」

而Kirsten直言戀愛經驗不多，只在幼稚園時談過一段純純的Puppy Love，說到擇偶條件，表示：「他需要先了解我，成為我的朋友，另外他要是一位友善、有風度和上進的人，還跟我的家人好好相處。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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