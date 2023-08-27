【打擊犯罪】警方灣仔打擊非法收數及酒吧區盜竊等罪行　拘68人涉款320萬

▲ 警方灣仔打擊非法收數及盜竊等罪行，拘68人涉款320萬

灣仔警區一連3日進行代號「雷霆掃穴」行動打擊犯罪活動。灣仔警區人員聯同入境處，灣仔分區特遣隊，港島總區機動部隊及牌照課人員，過去3日搜查灣仔區多處地點，包括酒吧，麻雀館及商業大廈等地方，共拘捕68人（17-57歲），他們涉嫌干犯「自稱三合會會員」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「無牌賣酒」等多項罪行。警方並成功偵破24宗案件，涉款320萬元。

灣仔警區反三合會調查科第二隊李家豪督察表示，行動中主要針對非法收數及灣仔酒吧區盜竊罪行，警方成功檢獲大量証物，包括紅油，收數信件及非法酒精類飲品。警方近日接獲多名受害人報案，指在灣仔區內酒吧消遣時， 懷疑被非華裔女子搭訕，其後懷疑被盜去財物及信用卡等。警方於是展開行動，在灣仔駱克道及謝斐道4間目標酒吧內拘捕23人，部分人士涉嫌盜用他人信用卡，警方行動仍然繼續不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文