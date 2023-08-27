  • 31°C
香港時間 : 2023827日 (週日) 17:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊犯罪】警方灣仔打擊非法收數及酒吧區盜竊等罪行　拘68人涉款320萬

社會 16:06 2023/08/27

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

警方灣仔打擊非法收數及盜竊等罪行，拘68人涉款320萬

灣仔警區一連3日進行代號「雷霆掃穴」行動打擊犯罪活動。灣仔警區人員聯同入境處，灣仔分區特遣隊，港島總區機動部隊及牌照課人員，過去3日搜查灣仔區多處地點，包括酒吧，麻雀館及商業大廈等地方，共拘捕68人（17-57歲），他們涉嫌干犯「自稱三合會會員」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「無牌賣酒」等多項罪行。警方並成功偵破24宗案件，涉款320萬元。

灣仔警區反三合會調查科第二隊李家豪督察表示，行動中主要針對非法收數及灣仔酒吧區盜竊罪行，警方成功檢獲大量証物，包括紅油，收數信件及非法酒精類飲品。警方近日接獲多名受害人報案，指在灣仔區內酒吧消遣時， 懷疑被非華裔女子搭訕，其後懷疑被盜去財物及信用卡等。警方於是展開行動，在灣仔駱克道及謝斐道4間目標酒吧內拘捕23人，部分人士涉嫌盜用他人信用卡，警方行動仍然繼續不排除稍後有更多人被捕。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【夜市經濟】李家超：財政司正副司長正努力工作　爭取在中秋前展開
今日 14:21
【夜市經濟】李家超：財政司正副司長正努力工作　爭取在中秋前展開
【失踪】57歲男子上周黃牛山行山失踪　昨曾致電家人指身體虛弱
今日 15:01
【失踪】57歲男子上周黃牛山行山失踪　昨曾致電家人指身體虛弱
【遇溺昏迷】西貢老翁意外遇溺　昏迷送院搶救
今日 15:50
【遇溺昏迷】西貢老翁意外遇溺　昏迷送院搶救

你可能感興趣

【夜市經濟】李家超：財政司正副司長正努力工作　爭取在中秋前展開
今日 14:21
【夜市經濟】李家超：財政司正副司長正努力工作　爭取在中秋前展開
【失踪】57歲男子上周黃牛山行山失踪　昨曾致電家人指身體虛弱
今日 15:01
【失踪】57歲男子上周黃牛山行山失踪　昨曾致電家人指身體虛弱
【遇溺昏迷】西貢老翁意外遇溺　昏迷送院搶救
今日 15:50
【遇溺昏迷】西貢老翁意外遇溺　昏迷送院搶救
洗黑錢 麻將 灣仔區 恐嚇 罪行 盜竊罪 入境處 酒吧 灣仔 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

運動貼布KO「跑步膝」　膝頭不再啪啪痛
13:19 2016/11/15
運動貼布KO「跑步膝」　膝頭不再啪啪痛
【中年好聲音】陳早怡曾因焦慮症長期不敢望人交朋友　陳欣健女兒為戰友扚起心肝面對情緒
09:06 2023/08/09
【中年好聲音】陳早怡曾因焦慮症長期不敢望人交朋友　陳欣健女兒為戰友扚起心肝面對情緒
BB幾時開始食固體食物？營養師推介半歲BB餐單
15:41 2017/12/19
BB幾時開始食固體食物？營養師推介半歲BB餐單