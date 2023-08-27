【家庭糾紛】與父親吵架被斷$350零用每日只能吃一餐　中六女生誓不低頭道歉

▲ 女生直言誓不低頭向父親道歉。

父母與子女爭執時有發生，作為父母當然想仔女低頭道歉，好讓自己能下台，但其實最終都要靠溝通與愛去解決。一名將升中六、出身在普通家庭的女生，在網上發文指最近跟父親吵架，父親不服氣下斷了她每個星期的零用錢，變相女生只能回家吃晚餐，一天只能吃一餐，她向網友求救問，父親有否犯法？她又強調不要勸她向父親道歉。

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女生在facebook專頁名校Secrets 2.0發文，交代背景今年17歲，暑假完結後就會升中6，出生於普通家庭，上月月尾跟阿爸嗌交，她向阿爸表達了自己的不滿，如爸爸經常不問自取，爸爸在一氣之下，截斷了女兒的$350零用錢。$350中包括了早、午兩餐，所以沒有零用錢之下，她只能回家吃晚餐，變相一日只能吃一餐。

女生的媽媽見狀後，就每日給她$40食午餐，及勸她跟爸爸道歉，只要她道歉爸爸就會給回她零用。

女生心感不滿，講出心底話指，爸爸在家中橫行霸道，她表達出不滿，令他覺得無面子，強調沒有向他講過難聽及過份的說話，然而阿爸用「斷糧」的方式去束縛她，要她低頭道歉。

而女生亦心痛媽媽，因為她夾在中間「佢又係嗰種有咩事唔會出聲，乜都聽晒我阿爸嘅賢妻良母嚟。」但女生的性格是重視是非黑白，不合理誓不低頭。

但女生又擔心影響到媽媽，逐上網求救網友，

仔女嘅生活開支推卸俾另一半係咪可以告？定其實即使我阿媽都唔俾錢我食飯，餓唔死我都唔等於犯法？

但強調自己不會跟阿爸道歉，「如果你哋嘅意見係叫我吞咗啖氣佢同阿爸道歉，唔好意思我唔會」，網友就回應指:「忍兩年考埋個試先，入大學大擺搵錢機會，革命需要資本。」亦有網友叫她靠自己，「你同人哋補習，每小時至少有$120，自食其力」。

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責任編輯︰王明芳