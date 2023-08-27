【1/X劉德華的藝術空間】白雪仙驚喜現身支持　仙姐讚華仔：有德行藝人

▲ 仙姐到場支持。

劉德華首次與5位當代藝術家林于思、許倬爾、黃玉龍、以及梁子程和黎意雄組成的STICKYLINE團隊合作舉行的 「1/X劉德華的藝術空間」前日展開了序幕。

除一眾觀眾紛紛入場觀賞外，還邀請不少圈中友好到埸分享這份喜悅，包括：仙姐白雪仙、四太梁安琪、陳善之、朱玲玲、李克勤、林家棟、姜皓文、谷德昭、陳家樂、吳卓羲、歐陽妙芝、周秀娜、胡子彤、朱鑑然、關之琳、余香凝、廖子妤、衛詩雅、洪天明夫婦、許恩怡、柏安妮、ANSONBEAN、張達倫、慧妍雅集等星光熠熠。

【1/X劉德華的藝術空間】劉德華讚女兒畫畫唱歌造詣高 坦承曾與劉向蕙透過藝術建立溝通【有片】

▲ 陳善之陪伴仙姐到場支持華仔。

仙姐給華仔驚喜

前輩仙姐更是首輪觀賞華仔的藝術展，陪伴仙姐左右的陳善之說：「當仙姐收到大會邀請，第一時間便答應下來，並跟他說華仔喺香港藝人之中很有德行的一位，不停開創自己，今次又跟不同藝術家合作，給自己和大家機會表達自己的創作。私底下仙姐也跟他們一家人很投緣。原本寶珠姐也想到來觀賞，但因坐骨神經不適，所以未能出席。其實今次事前華仔並不知道仙姐會出現，所以這天仙姐的出現給華仔一個大驚喜和支持！」

除仙姐外，洪天明同樣給太太周家蔚生日驚喜，專程帶她去見偶像華仔，當日她與細仔一起同行走到其中一個展區，華仔悄悄地在她耳畔說了一聲「生日快樂」，突然驚喜收到這禮物讓她開心不已。

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陳家樂模仿華仔擺甫

超級華迷陳家樂還未踏入會場，已在門口急不及待模仿華仔放置在門口的擺設人像pose。當走進其中一個小舞台展區時，隨着現場播放的音樂節拍模仿華仔舞步跳起舞來，全程投入。

而姜皓文對於大隻佬的紙雕嘆為觀止的說：「沒想到用紙張也可以將大隻佬傳神的活現眼前。」廖子妤對許倬爾的結晶藝術倍感興趣，還不時問許如何凝潔構成婚紗、電單車、牛仔褸等結晶品，感覺這展區作品很浪漫，且再次勾起《天若有情》的畫面。

華仔在整個旅程中不時與藝術家們現身不同展區，跟大家講解、分享今次的作品和喜悅，希望這個展覽可以給大家留下一個美好回憶。

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