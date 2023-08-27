【大胃王健康】兩代大胃王相繼病逝　21歲大胃王新星爆行業秘辛

▲ 兩代大胃王相繼病逝，21歲大胃王新星爆行業秘辛。

大胃王節目向來深受歡迎，但日本兩代大胃王菅原初代、高橋知成，相繼在半年內病逝，引發外界關注一眾大胃王的健康狀況。台灣21歲大胃王小慧近日接受當地媒體報道，就透露了自己的心境變化，也提到參加大胃王比賽的一些秘辛內幕。

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今年3月，日本大胃女王菅原初代因大腸癌不治身亡，終年59歲。菅原初代在2022年6月確診大腸癌後，一直積極接受治療。有著驚人食量的她，曾在2008年、2010年以及2019年，參加日本大胃王節目《火力全開大胃王》並獲得優勝，成為知名的大胃王明星之一，更曾創下10分鐘内吃完399碗蕎麥麵的驚人記錄。

另一女大胃王高橋知成則是在今年7月21日離世，年僅30歲。高橋知成在生時，健康狀況已屢傳出問題。2022年11月，她曾在社交平台上載住院照，透露自己因脊椎壓迫性骨折入院，還有厭食症問題，肝臟相關指數還一度超標將近40倍，並且患上罕見皮膚病，身上多處長滿水泡滲血，體重僅得43公斤（約94.6磅）。

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大胃王問題引起外界關注，有台灣媒體就訪問了現年21歲的大胃女王小慧，她表示公司會有定期安排健康檢查，而自己的身體狀況也很健康。對於參加大胃王比賽的訣竅，她也提及了一些，關鍵就是配速與配水：

如果吃幾口覺得嘴巴有點乾，要趕快喝水下去，讓食物快點進到胃裡面。

小胃並表示，自己是真「喜歡吃東西才會當大胃王」，並不會因為吃東西變工作，而討厭進食。

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責任編輯：羅嘉欣