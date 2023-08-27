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【香港小姐2023】破天荒首位AI港姐司儀登場　全新設計紅寶后冠總值300萬元

娛樂 17:12 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

莊子璇（中）在昨日（8月26日）抽中試戴后冠。

《2023香港小姐競選決賽》將於今晚（8月27日）8時在TVB電視城舉行，16位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及榮銜。而全新設計紅寶后冠，總值300萬元。

早前已布《2023香港小姐競選決賽》大會評判由香港公益金董事及名譽副會長夏大衛博士（主席評判）、「甄愛慈善基金」創辦人暨2000年多倫多華裔小姐冠軍汪詩詩、香港理工大學基金永遠榮譽主席鄺美雲太平紳士、陳振彬博士大紫荊勳賢，GBS，太平紳士及香港電影發展局主席王英偉博士大紫荊勳賢，GBS，JP擔任。

至於最上鏡小姐評判包括著名模特兒暨禮儀及形象導師陳嘉容、2012國際中華小姐冠軍張曦雯、藝術家馬興文及導演葉念琛。

【香港小姐2023】莊子璇任信心破「試戴后冠的魔咒」　陳曉彤被指「 篤背脊」感無奈

今屆16位參選佳麗與評判大合照。（陳慧安 攝）

首現AI港姐司儀

大會今年打破傳統由首位AI大會司儀陳婉嫣（Evelyn），聯同陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠携手擔任，並由麥美恩及C君擔任泳裝問答環節嘉賓。而決賽問答環節同樣透過AI技術，將佳麗個人背景資料及基因資料輸入AI，生成度身訂造個人化問題。

演出嘉包括曾比特、吳業坤及涂毓麟，協助佳麗與AI作多樣互動；《聲夢傳奇》及《聲夢傳奇2》畢業生、《中年好聲音》及《中年好聲音2》參賽者首度舞台合體演出。

今屆16位參選港姐佳麗。（陳慧安 攝）

展現美貌與智慧

16位候選佳麗將穿著由著名設計師Viola Chan設計之晚裝華麗登場；再以泳裝逐一出場接受大會司儀發問，展美貌與智慧並重的一面。最後眾佳麗穿著高貴優雅的旗袍，角逐香港小姐終極后冠的寶座。

而今年候選佳麗包括：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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