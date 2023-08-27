【Web3發展】陳茂波︰專責組已召開會議 助推動Web3在港可持續發展

▲ 財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌圖片）

科技發展一日千里，財政司司長陳茂波稱，由他主持的第三代互聯網（Web 3）發展專責小組，已召開了會議，以協助政府穩慎推動Web3在本港的蓬勃及可持續發展。

陳茂波今日發表網誌稱，在數碼科技的推動下，數碼娛樂是潛力龐大的經濟產業。有研究報告預計，全球線上娛樂市場收入將由2021年的1,842億美元，增加至2027年的6,534億美元，複合年均增長率達21%。

陳茂波續指，優質的娛樂體驗能刺激消費、推動經濟，政府正努力把握新一波數碼娛樂發展的機遇。他表示，移動互聯網和智能手機技術的迅速普及和不斷提升，預計下一波的突破式增長，可能由Web3及區塊鏈技術驅動。

陳茂波︰香港必須有時不我與的逼切感

陳茂波提到，港府正積極應用Web3技術，而他亦在今年的《財政預算案》中撥款5,000萬元，予數碼港加速建立蓬勃的Web3生態圈，包括積極吸引企業和人才落戶，以及舉辦相關的教育和推廣活動。在數碼港中，已經滙聚了超過180家Web3相關技術的企業，當中包括獨角獸、持牌虛擬資產交易平台等，超過兩成企業來自內地及海外。

陳茂波強調，香港作為國際金融中心和重視創新科技的大都會，必須有時不我與的逼切感，把握創科發展的大趨勢，積極引領和驅動創新探索與發展，讓香港在激烈的科技搶新浪潮中能乘勢而上，發展經濟，造福市民。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希