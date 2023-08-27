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【破毒強人x香港小姐】郭柏妍淡妝獲讚具仙氣　港姐奪季軍星途比同屆冠亞軍暢旺【多圖】

娛樂 18:27 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

「A0女神」郭柏妍淡妝上機獲讚仙氣十足。

有份參演TVB熱播劇《破毒強人》的小花郭柏妍，近日趁住不用開工，飛往台灣旅行充充電，連日也有更新限時動態分享旅行點滴。

日前她在社交平台上載兩張機場照，興奮留言：「hiii airport!! it’s been a while!」相中的郭柏妍淡妝上陣，清秀美貌獲網民大讚仙氣十足。

【思家大戰x破毒強人】陳豪大方自嘲黑歷史　胡定欣淡定化解李思捷狙擊

（IG圖片）

【破毒強人x香港小姐】郭柏妍喝人夠狠獲封黑面女神　網民：唔介意可以郁手打我

入行3年火速上位

現年25歲的郭柏妍（Rosita）為新一代力捧小花，2020年參選《香港小姐競選》奪得季軍，參選時憑甜美樣子被封為「港版周子瑜」已成傳媒焦點。

卸任後其工作量不斷，一劇接一劇的郭柏妍，比起同屆的冠、亞軍星途還是暢旺。

郭柏妍比起冠軍謝嘉怡及亞軍陳陳楨怡，星途還要好。（經濟日報圖片）

去年她於台慶劇《下流上車族》演「車芊芊」一角而人氣直線急升，成功入屋。去年更憑此角奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」獎項，成為大台力捧小花。

此外，郭柏妍亦有參演《青春不要臉》﹑《雙生陌生人》、《白色強人II》等劇集，同樣深受觀眾注目。

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半工讀成學覇

除了演藝方面肯搏肯捱，私下是一名學覇。郭柏妍中學畢業後，入讀香港高等教育科技學院食品安全學科，其後在香港大學進修食物安全管理碩士課程。即使入行後忙於幕前工作，但她依然未有放棄學業，一邊工作一邊讀書，終在去年順利畢業，成為學霸港姐。

（IG圖片）

值得一提的，郭柏妍除讀書叻之外，更是文武雙全的女生。中學時期參加多項學界游水運動，多次打入8強，亦是步操樂團團員，更參加過朗誦比賽奪得不錯的成績，多才多藝。

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緋聞不斷仍然「A0」

不過，感情方面就交白卷。郭柏妍曾自爆從未拍過拖，沒有任何戀愛經驗，因而被封「A0」女神。雖然身邊不時出現追求者，但她認為不是適合的對象。

前年爆出與《愛．回家之開心速遞》的「頭皮」吳卓衡秘戀大半年，二人被拍到避忌分開坐巴士，之後再一同轉坐的士，不過男方隨即否認，強調二人屬好友關係。

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去年因合作《下流上車族》而與同劇的丁子朗爆出緋聞，雖然多次「洩蜜」，惟二人沒有承認戀情，她接受TOPick專訪時堅稱：「我哋係好朋友嚟。咁啱朋友（鄺美璇）婚禮，所以一齊做MC。佢係一個好好嘅拍檔，依家暫時都係工作為先。」她還公開擇偶條件：「最緊要孝順同埋大家一齊進步努力！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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