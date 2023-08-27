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【輪候公屋】港女申請公屋9年因兩事推掉兩個單位　三派終如願：畢業啦

親子 18:23 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

港女如願三派終於獲派心水單位。

很多家庭都盼望能夠早日上到公屋，很多時為求盡快上樓第一派都會照住，不過有港女就推掉了兩個單位，一派時是因樓齡很舊及單位位於頂樓，二派就是是因屋內環境只有露台，並無任何窗戶，加上低層視野差，信中更寫明單位仍在進行翻新工程，港女再推掉單位，直到第3派，終於如願獲派心水單位。

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港女於公屋討論區撰文，「三派葵盛東邨！排左8年幾公屋終於等到收樓一天」，她表示9年前以家庭身份申請擴展市區的公屋單位，第1派獲葵盛西村，港女因該邨樓齡已有47年，而且單位於頂樓，即使有電梯仍要多走一層樓梯，最後決定拒絕單位，等待二派。

首派葵盛西邨。圖:公屋討論區

後來等了2個多月，房署再來信通知二派石圍角邨的3樓單位，樓齡41年，港女覺得單位只有露台，並無任何窗戶，加上位處低層視野較差。信中更寫明單位仍在進行翻新工程，由於未知何時完成，樓主決定再拒絕單位，等第三派。

二派石圍角邨。圖:公屋討論區

再等了差不多3個月，港女今年6月終收信獲三派葵盛東邨盛豐樓一單位，收樓當天更興奮得拍下照片，及嫲嫲拜四角的照片，她表示拜祭完後就可以開始裝修，期待一下我的裝修效果，她留言指:

好唔好都只能接受啦，無論點都好，感恩香港政府給我們有屋住。

網民表達恭喜「好住，空氣好，下面公園很大，有泳池，運動場，去哪裡都很方便。而且商場在翻新。」、「有小朋友既話石圍角係幾好住，附近有城門谷泳池、公園、運動場，有圖書館。而家裝修緊，有冷氣街市、惠康、百佳、7–11 、OK、麥當勞都有。中小學幼稚園齊全，去荃灣又近行去大窩口又近。最大嘅缺點就係奶奶住石圍角」

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責任編輯︰王明芳

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