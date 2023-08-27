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【控煙政策】當局指控煙保煙民健康　斥有聲音圖淡化吸煙危害

社會 17:50 2023/08/27

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李夏茵指控煙保煙民健康，斥有聲音圖淡化吸煙危害。（資料圖片）

醫務衞生局副局長李夏茵今日（27日）出席活動時表示，控煙不涉及選擇權，而是健康問題，批評沒必要大力控煙的意見屬歪論，斥相關言論企圖淡化吸煙的危害。

有意見認為加大力度禁煙會剥奪煙民的選擇權，同時令私煙問題更猖獗，李夏茵不認同該說法，指如果煙民已成癮，並非自由的選擇意志，重申控煙不涉及選擇權的問題，而是健康問題，強調管控供應是控煙的策略之一，因此支持加強堵截，加強取締私煙。

她亦留意到社會一些聲音，指全港只有60萬煙民，沒有必要大力控煙，她認為相關說法屬歪理，淡化吸煙對健康的危害，並引述2021年的問卷調查，顯示有7%中學生曾吸煙，越年輕開始吸煙，煙癮便會越大，日後成為長期煙民的機會亦會提高。

李夏茵表示，市面上很多煙草產品添加了薄荷味及水果味等，掩蓋煙草的味道，以吸引年輕人及婦女購買，這類煙草會增加煙癮，讓人更難戒煙。

控煙諮詢上月起至9月30日展開，至今收回數千份問卷。李稱政府會尊重社會上對控煙的不同看法，但希望市民以下一代的健康福祉為依歸，又呼籲市民踴躍發表意見，為政府日後制訂控煙策略提供方向。文件建議探討多個控煙方向，包括如何增加煙稅至世衞建議的75%目標、禁止向某日期以後出生人士賣煙、擴大禁煙區範圍等。

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記者：陳麗娜

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