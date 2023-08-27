【香港小姐2023】「四陳一蕭」聯同AI做司儀　見證港姐冠軍誕生【不斷更新】

《2023香港小姐競選決賽》將於今晚（8月27日）8時在TVB電視城舉行，16位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及榮銜。

今屆佳麗包括：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）。

大會今年打破傳統由首位AI大會司儀陳婉嫣（Evelyn），聯同陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠齊任司儀，並由麥美恩及C君擔任泳裝問答環節嘉賓。

《2023香港小姐競選決賽》直撃【不斷更新】：

▲ （陳慧安 攝）

22:45 15號莊子璇（Hilary）登上冠軍后座，「最上鏡小姐」4號王怡然（Lynn）屈居亞軍，17號王敏慈（Lovelle）奪得季軍。

22:10 五強佳麗為4號王怡然（Lynn）、10號陳霈錤（Hera）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）。

22:07 4號王怡然奪得「最上鏡小姐」。

▲ 五強佳麗已誕生。（陳慧安 攝）

22:05 4號王怡然（Lynn）奪得最上鏡小姐。

▲ 王怡然奪得「最上鏡小姐」。（陳慧安 攝）

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21:19 10強佳麗穿三點式泳裝接受麥美恩及C君提問。

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21:15 公布進入10強名單，包括：2號黃泳嘉、3號鄧凱文、4號王怡然、7號毛志琛、9號潘明璇、10號陳霈錤、13號陳曉彤、15號莊子璇、16號郭珮文、17號王敏慈。

21:10 一眾佳麗穿泳裝勁歌熱舞，然後頒發早前佳麗投票選出「友誼小姐」獎項予姜依宁。

20:47 吳業坤演唱《今生今世》，然後16位佳麗與由電腦製成的「未來自己」對話。

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20:36 眾佳麗身穿七彩短裙，為唱《初戀》、《夢中人》的表演嘉賓曾比特伴舞。

20:13 16位佳麗逐一出場，接受司儀以歷屆港姐數據及AI生成圖作對比的提問。

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20:08 大會4位司儀陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠出場，並介紹自己與港姐的淵源。

20:05 16位候選佳麗穿晚服在齊登場。

20:03 首位AI港姐司儀Evelyn首先出場，介紹今屆評判。

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記者：游艾維、陳曉柔