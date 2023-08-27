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【香港小姐2023】「四陳一蕭」聯同AI做司儀　見證港姐冠軍誕生【不斷更生】

娛樂 20:03 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

《2023香港小姐競選決賽》將於今晚（8月27日）8時在TVB電視城舉行，16位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及榮銜。

今屆佳麗包括：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）。

大會今年打破傳統由首位AI大會司儀陳婉嫣（Evelyn），聯同陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠齊任司儀，並由麥美恩及C君擔任泳裝問答環節嘉賓。

《2023香港小姐競選決賽》直撃【不斷更新】：

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  • （陳慧安 攝） （陳慧安 攝）
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    21:19  10強佳麗穿三點式泳裝接受麥美恩及C君提問。

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    21:15 公布進入10強名單，包括：2號黃泳嘉、3號鄧凱文、4號王怡然、7號毛志琛、9號潘明璇、10號陳霈錤、13號陳曉彤、15號莊子璇、16號郭珮文、17號王敏慈。

    21:10 一眾佳麗穿泳裝勁歌熱舞，然後頒發早前佳麗投票選出「友誼小姐」獎項予姜依宁。

    20:47 吳業坤演唱《今生今世》，然後16位佳麗與由電腦製成的「未來自己」對話。

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    20:36 眾佳麗身穿七彩短裙，為唱《初戀》、《夢中人》的表演嘉賓曾比特伴舞。

    20:13 16位佳麗逐一出場，接受司儀以歷屆港姐數據及AI生成圖作對比的提問。

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    20:08  大會4位司儀陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠出場，並介紹自己與港姐的淵源。

    20:05  16位候選佳麗穿晚服在齊登場。

    20:03  首位AI港姐司儀Evelyn首先出場，介紹今屆評判。

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