【香港小姐2023紅地氈直撃】馮盈盈「留前鬥後」　謝嘉怡黃嘉雯劉穎鏇低胸性感【多圖】

《2023香港小姐競選決賽》於今晚在TVB電視城舉行，將於今晚（8月27日）在TVB電視城舉行，16位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐榮銜。

16位候選佳麗佳麗包括：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）。

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師姐性感行紅地氈

一眾師姐包括莊思明、謝芷倫、林凱恩、馮盈盈、劉穎鏇、黃嘉雯、王菲、古佩玲等齊齊以盛裝打扮，踏上紅地氈於鏡頭前大擺甫士。

劉穎璇換上低V閃閃晚裝，剛剛完成碩士論文的馮盈盈（FYY）以露背白色晚裝示人，有如新娘般登場。談到同屆的張寶兒和單文柔已成人妻，FYY強調自已專注工作。

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劉穎璇FYY鬥靚

FYY和劉穎璇一同接受TOPick訪問，FYY表示：「我哋揀得條裙咁靚、盛裝打扮，希望可以為師妹打氣，尊重返個場。讀書同進修係可以Keep住做，不過都係睇返工作嘅情況，可以用工作嘅空餘時間去做，都係一件好事嚟。」

她續說：「絕對冇（打算轉行），讀書都係興趣嚟，希望喺工作以外畀自己學下嘢。」

劉穎璇分享近況：「啱啱拍咗套比較長嘅劇《奪命提示》，之後喺大馬做咗個節目，𠵱家都係等公司安排。我發現𠵱家要長期Keep住一個健康嘅狀態，唔想畀自己放肆得太犀利。」

▲ （陳慧安 攝）

向來身型Fit爆的她謂：「之前試過好Fit嘅狀態，會想保持嗰個狀態。人咃話做多啲運動皮膚都會好啲。」

問到看好那位佳麗？劉穎璇指：「今晚要睇下即場騷嘅表現，因為我覺得女仔一到騷嘅時候都好唔同，想睇下佢哋今晚整體籌備咗嘅嘢。」

FYY則說：「睇好兩位，第一位係15號嘅Hilary，因為同我背景好相似，好有熟悉嘅感覺，好有以前嘅自己。第二位係17號嘅Juliana，睇佢嘅訪問，覺得佢好Cute，Feel到佢係好真誠，同埋好做自己，所以印象比較深刻。」

近日討論度甚高的梁超怡表示不接受傳媒訪問。

▲ 梁超怡。（陳慧安 攝）

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謝嘉怡冇忍口

謝嘉怡以白色低胸裙示人，一身Bling Bling連身裙的黃嘉雯亦輕晒事業線，十分搶鏡。

被問到有沒有忍口？她直言：「其實冇，因為我尋日生日所以食咗勁多嘢，今日有少少後悔，因為仲係好飽，食咗好多蛋糕。因為打拳出好多力，用好多Energy，但我有食健康啲。食少啲炸嘢。我都好想操，但未有時間，前排返咗蘇格蘭，所以真係冇操過，不過呢幾日都有打泰拳。」

原來謝嘉怡剛剛回到蘇格蘭出席表姐的婚禮，「返去一個Family Wedding同埋探下親戚。（有冇被家人摧你拍拖？）冇啊。佢哋想我做好返自己先，我覺得Career好重要，例如喺娛樂圈要好學廣東話、演戲想叻啲，想Focus返呢方面。」

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愛妻號任司儀

即將夥拍史上第一位AI女司儀的四大愛妻號──陳山聰、陳展鵬、陳豪、蕭正楠以型格造型示人。

歌手吳業坤、曾比特、涂毓麟透露將與AI互動，憑《聲夢傳奇》彈起的歌手林君蓮、林智樂、張馳豪、詹天文等預告今晚會有精彩演出。

▲ （左起）陳山聰、陳展鵬、陳豪、蕭正楠。（陳慧安 攝）

記者：游艾維、陳曉柔