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【香港小姐2023】TVB四大愛妻號無懼太太呷醋　陳山聰+陳展鵬+陳豪+蕭正楠首與AI合作

娛樂 20:30 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

（左起）陳山聰、陳展鵬、陳豪及蕭正楠首與AI合作。（陳慧安 攝）

《2023香港小姐競選決賽》將於今晚（8月27日）在TVB電視城舉行，16位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐榮銜。

今屆佳麗包括：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）。

【香港小姐2023】4大「愛妻號」合體為港姐獻出第一次　志偉傳授司儀錦囊：著靚啲！

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四大愛妻號

TVB四位愛妻號小生陳山聰、陳展鵬、陳豪及蕭正楠齊齊為《2023香港小姐競選》擔任司儀，四位於騷前一同接受TOPick訪問。

四位司儀於今屆港姐中將會首度夥拍史上第一位AI女司儀，陳豪表示：「係我哋將會經常面對嘅科技，對個騷嚟講都會生色好多。好有新鮮感，我們開頭會以為同個AI有啲互動，我都唔知會點，幾期待出嚟嘅效果。」

【香港小姐2023】曾志偉手術後未能現身幕前　欽點4位人夫夥拍AI做港姐司儀

（左起）陳山聰、陳展鵬、陳豪及蕭正楠。（陳慧安 攝）

無懼老婆呷醋

被問到是否奉旨看女生？陳山聰說：「今晚係奉旨睇稿，其實我哋都冇咩點望過啲女仔，都記唔到佢哋16個嘅名同樣，仲係掛住份稿。都要望嘅，但一邊望佢哋一邊望稿。」蕭正楠謂：「望住佢但心中都係有老婆。」

問到怕不怕老婆呷醋？陳山聰直言：「唔驚，驚就唔放我哋出嚟做主持，𠵱家驚到出晒汗。」陳豪指：「喺呢個咁好嘅日子，作為司儀，盡量希望佳麗做得好啲，我哋搞得個氣氛好啲。」陳山聰說：「我今朝出嚟之前已經叫我個仔一定要睇電視，（佢知道爸爸要做咩嗎？）佢應該唔知，一陣會知。」

陳展鵬指其家人亦有留意今屆佳麗。問到誰是心水？蕭正楠謂：「綵排時都有幾個幾出色，17號都幾好。」

記者：游艾維、陳曉柔

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