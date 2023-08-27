【香港小姐2023】港姐梁超怡捲入C小姐風波　阿Sa與石恆聰分手後首現身

▲ 去年港姐季軍梁超怡現身《香港小姐競選2023》。

《2023香港小姐競選決賽》將於今晚（8月27日）在TVB電視城舉行，16位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐榮銜。

去年港姐季軍梁超怡早前捲入C小姐風波，網上消息指梁超怡為Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰分手的導火線。梁超怡於風波後首度現身公開活動，成為傳媒焦點。

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現身港姐決賽

捲入C小姐風波的梁超怡今晚（27日）現身《香港小姐競選2023》決賽，換上一襲淺紫色晚裝的她戴上后冠示人，面對鏡頭笑容滿面，似乎未有受到風波影響。

不過，梁超怡避談與石恆聰之間的關係，未有接受現場的傳媒訪問。

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阿Sa與石恆聰分手

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰拍拖6年多，突然傳出二人已分手的消息，阿Sa向傳媒證實已分手一段時間，並強調當中不涉及任何第三者，又表示二人仍是關係很好的朋友。

不過，網上有消息指阿Sa因石恆聰與圈中的C小姐關係愈來愈親密而引致分手收場。早前一直盛傳C小姐是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主梁超怡，更被大批網民湧到其社交網，洗版式留言狙擊。

記者：游艾維、陳曉柔