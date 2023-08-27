【心臟病危機】台的士司機駕駛中突不適撞車　醫生建構隱性心臟病5大高危因素

▲ 台的士司機駕駛中突不適撞車，醫生建構隱性心臟病5大高危因素。

心臟隱疾難以察覺。台灣日前發生一宗交通意外，一名61歲李姓的士司機周四（24日）載客期間，突感到身體不適，整架車撞到民宅門口花盆才停下來。救援人員到場後，發現司機已失去呼吸心跳，送院急救未脫離險境，先前就有心臟方面疾病。

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綜合台媒報道，事發在8月24日下午2時多，台北一名61歲李姓的士司機，駕車接載一名男客人，駛經中山區南京東路二段附近時，李男突感身體不適。乘客憶述李男突然呼吸急促、大口喘氣，的士隨後就失控，撞上停泊在路旁的一輛電單車，再撞到花盆才終於停下。

乘客其後報警求助，消防人員及警員陸續到場，為李男進行心肺復甦，而李男其後被送往馬偕醫院急救，尚未脫離險境。目前事故原因仍在調查中，家屬表示李男有心臟方面疾病，未知是否因此陷入昏迷狀態。

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾撰文分享，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素包括如下：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等

先天及後天隱性心臟病 隱性心臟病有不同種類，包括先天的結構性心臟病，例如心瓣膜嚴重狹窄、心臟肌肉肥厚、先天性心跳心律不整，例如長QT綜合症（Long QT Syndrome）、布加達綜合症（Brugada Syndrome）等。後天的心血管問題、三高包括高膽固醇（血脂）、高血壓、高血糖、吸煙習慣等，均會增加出現血管狹窄的機會。

而要預防心臟病發，良好生活習慣是重要一環，包括不吸煙、作息定時，以及低鹽、低糖及低膽固醇的健康飲食習慣。

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責任編輯：羅嘉欣